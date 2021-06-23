Правительство вновь задумалось о введении акцизов на сладкие напитки

Новый сбор может принести в бюджет от 10 до 20 млрд рублей в год.



Москва. Сладкие напитки в России могут стать подакцизным товаром, как алкоголь и табачные изделия. Об этом пишет РБК со ссылкой на «Ведомости».

По данным издания, вопрос обсуждался на совещании у первого замруководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко. По результатам в Минсельхоз передали протокол с поручением выработать критерии, по которым сахаросодержащие напитки будут относить к подлежащим к обложению акцизом.

В аграрном ведомстве инициативу не поддерживают. Там считают, что введение сборов приведет к росту цен на напитки, снижению их производства и потребления. Также мера может привести к сокращению числа производителей и даже возникновению нелегального рынка газировки, говорят в Минсельхозе.

В Минфине корреспонденту заявили, что решение не принято, вопрос требует доработки.

А близкие к правительству источники издания рассказали, что рассматривается два варианта: установление ставки акциза в зависимости от стоимости напитка или в зависимости от содержания в нем сахара. Введение данных мер может пополнить казну на сумму от 10 до 20 млрд рублей в год.

В Союзе производителей соков, воды и напитков (в него входят компании PepsiCo, Coca-Cola, ГК «Черноголовка» и ряд других) идею раскритиковали. По словам руководителя организации Максима Новикова, на напитки приходится меньше 2% от потребления сахара в рационе россиян, так что газировка и соки– далеко не главная причина ожирения.

Добавим, в 2016 году Минфин уже предлагал обложить сладкие напитки акцизом в размере 5 рублей за 1 литр. Идею одобрили в Минздраве, однако в итоге от нее отказались по причине кризиса.