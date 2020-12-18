Минпромторг России не поддержал инициативу Белоруссии по запрету пластиковых пакетов в ЕАЭС

В ведомстве предложили сперва изучить последствия такого шага для экономики стран, входящих в организацию.



Москва. Министерство промышленности и торговли России не одобрило предложение запретить оборот некоторых видов пластиковой упаковки на территории Евразийского экономического союза. С экологической инициативой выступил Госкомитет Белоруссии по стандартизации на совещании с участием представителей госорганов и крупного бизнеса стран ЕАЭС 16 ноября, пишет РБК

В частности, речь идет о полиэтиленовых пакетах толщиной до 50 мкм, этикетках из ПВХ на пластиковых бутылках, лотках из мягкого пластика для пищевой продукции, биоразлагаемых пакетах. Инициатива предложена в рамках изменений в технический регламент Таможенного союза ЕАЭС «О безопасности упаковки».

В российском Минпромторге идею посчитали сырой и недоработанной. В частности, по мнению представителей ведомства, нужно сначала изучить влияние запретов на рынки стран ЕАЭС. Кроме того, вместо прямого запрета можно вводить налоги для производителей упаковки из пластика и иные косвенные меры воздействия, заявили российские чиновники. Также было указано, что предлагаемые ограничения будут нарушать правила, действующие в связи с пандемией коронавируса: маски нужно выбрасывать в завязанных полиэтиленовых пакетах.

Напомним, в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.