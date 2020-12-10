Мишустин поручил министрам принять меры по снижению цен на продукты

Ранее на проблему обратил внимание Владимир Путин.



Москва. Глава правительства России Михаил Мишустин раскритиковал руководителей ведомств за бездействие в условиях роста цен в магазинах и раздал соответствующие поручения. Об этом пишет RT со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Премьер подчеркнул, что в условиях снижения доходов повышение стоимости продовольствия вызывает обоснованные претензии граждан. По его словам, рост цен начался еще осенью, но тогда его объясняли сезонным фактором, без учета изменения тенденций на мировом рынке.

Однако сезонный фактор действовать перестал, а положение не улучшилось, отметил Мишустин. По его словам, имея возможность воздействовать на ситуацию, ответственные ведомства недооценили риски и не стали принимать необходимые меры.

В связи с этим глава правительства поручил министру сельского хозяйства провести переговоры с крупнейшими производителями продовольствия. К этой работе необходимо подключиться также Федеральной антимонопольной службе, налоговикам и первому вице-премьеру Андрею Белоусову, добавил премьер.

«Федеральной налоговой службе поручаю напрямую еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты питания и докладывать мне на оперативном совещании по понедельникам», - распорядился Михаил Мишустин.

Взять ситуацию на контроль он поручил также вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Добавим, ранее на рост цен в торговых сетях обратил внимание президент России Владимир Путин. Во время совещания по экономическим вопросам 9 декабря глава государства отметил, что подорожание продуктов нельзя объяснить пандемией коронавирусной инфекции.