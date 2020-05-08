365 рублей на каждого: авиакомпаниям предложили компенсации за упущенных пассажиров

Представители отрасли жалуются, что при расчете этой суммы учли только часть расходов перевозчиков.



Москва. Стала известна формула расчета возмещения убытков авиакомпаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса. Как пишет РБК со ссылкой на «Ведомости», за каждого неперевезенного пассажира перевозчикам выплатят по 365 рублей в месяц.

Газета ссылается на проект постановления, разработанный Минтрансом. Документ направлен в Минфин и Минэкономразвития.

Общая сумма господдержки авиакомпаниям составит 23,4 млрд рублей. Средства планируют выделять из госбюджета по формуле 365 рублей за пассажира, недополученного за каждый месяц 2020 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В Минтрансе заявили, что данная цифра получена по результатам мониторинга расходов авиакомпаний в пересчете на клиентов. В ней учли, в частности, зарплаты персонала, выплаты аэропортам и платежи по лизингу техники российским компаниям.

В то же время в расчеты не включили расходы на авиатопливо (до 30% всех платежей авиакомпаний) и выплаты по лизингу зарубежным поставщикам, у которых российские авиаторы приобрели порядка 500 самолетов, отмечает издание. Недостаточной назвали компенсацию и представители отрасли.

При этом указанное возмещение получат не все компании. Средства выделяются при условии продолжения пассажирских перевозок и сокращения не более 10% персонала в месяц, что удается немногим.

Добавим, правительство предлагает авиаперевозчикам дополнительные меры поддержки. Среди них - разрешение возвращать пассажирам вместо денег за билеты право воспользоваться услугами на такую же сумму в будущем.