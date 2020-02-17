О подорожании овощей в России из-за коронавируса заявили в ФАС

В Хабаровском крае цены выросли в полтора раза.



Хабаровск. Хабаровский край. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает рост цен на овощи в ряде регионов страны. Причиной считают вспышку коронавируса в КНР, откуда на Дальний Восток поступает значительная часть такой продукции, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Агентство получило данные управлений ФАС по двум субъектам. Так, в Еврейской автономной области помидоры подорожали на 11 процентов, а в Хабаровском крае за огурцы, помидоры и сладкий перец теперь просят в полтора раза больше, чем ранее. Из-за закрытия границы во избежание распространения в России коронавируса, сети начали завозить товар не из Китая, а из южной части европейской России, Турции и Азербайджана.

Отдаленность новых поставщиков сказывается на уровне цен. Стоимость помидоров доходит до 400-700 рублей за килограмм. Также покупатели жалуются на качество овощей – зачастую они доходят до Дальнего Востока в нетоварном виде.

Сообщается, что КНР поставляла в Хабаровский край около 10% картофеля, капусты и свеклы, до 40% моркови и лука, 80% свежих огурцов, до 90% помидоров, и почти полностью обеспечивала здешних жителей сладким перцем.

В Управлении ФАС по Хабаровскому краю заявили, что могут принять меры к торговым сетям, допускающим необоснованное удорожание.

Ранее отмечались перебои и резкий рост цен на овощи в магазинах Владивостока.

Добавим, по данным агентства «Интерфакс» на 17 февраля, количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Китае составило 70,6 тыс., 1 772 человека скончались.

17 февраля стало известно о первой россиянке, заболевшей коронавирусом. Женщина была инфицирована на лайнере «Diamond Princess», задержанном на карантин в японском порту Йокогама.