Twitch удалил трансляции матчей АПЛ и избежал блокировки за нарушение авторских прав

Ранее Rambler потребовал с компании за размещение данного контента 180 млрд рублей.

Москва. Стриминговый сервис Twitch удалил контент, права на который отстаивает Rambler. Об этом сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.

Как пояснил агентству пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, теперь у ведомства нет повода для блокировки ресурса. По его словам, так же поступил телеканал «Матч ТВ», к которому ООО «Рамблер Интернет Холдинг» выдвинул аналогичную претензию.

Ранее указанная структура через суд потребовала заблокировать Twitch из-за трансляции матчей Английской премьер-лиги, права на показ которых в России принадлежат Rambler. Кроме того, компания намерена взыскать с Twich рекордную компенсацию в 180,3 млрд рублей. Слушания по иску пройдут в Мосгорсуде 20 декабря.