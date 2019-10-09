В телекоме снова революция: МегаФон платит за лояльность повышенным кэшбэком

Абонентам доступны две новые опции, которых раньше не было на российском телеком-рынке.

Москва. На обновленной тарифной линейке «Включайся!» максимальный кэшбэк получат абоненты со стажем. Те, кто с МегаФоном более двух лет, смогут вернуть 30% расходов на связь и потратить их на оплату звонков, интернет-трафик и SMS.

С октября на тарифах «Включайся! Развлекайся», «Включайся! Говори», «Включайся! Общайся», «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум» доступны две новые опции, которых раньше не было на российском телеком-рынке.

Первая – растущий кэшбэк, размер которого зависит от времени использования тарифа и может достигать 30% от абонентских платежей и оплаты роуминга. Начальная ставка кэшбэка - 10%. Через 3 месяца она вырастет до 15%, при «стаже» от 6 до 12 месяцев – до 20%, от 12 до 24 месяцев – составит 25%, и через 24 месяца достигнет максимума - в 30%.

Вторая опция – возможность оплатить кэшбэком безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube. Кроме того, накопленные бонусы по-прежнему можно тратить на любые покупки в салонах связи «МегаФон Ритейл», любимые фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги и другие сервисы.

«Новые тарифы МегаФон, дополняющие линейку «Включайся», обещают возможность реальной экономии. Стаж абонента считается не от момента перехода на новый тариф, а от даты заключения договора с МегаФон. И если абонент переходил с тарифа на тариф, на подсчет стажа это не влияет, все засчитывается со дня заключения договора, стаж копится. И если он уже превысил 2 года, как у меня, например, то кэшбэк на услуги достигнет 30% от абонплаты и ваших затрат в международном роуминге, это действительно много!», – резюмирует аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко.