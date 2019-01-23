Импортеры подняли цены на иностранный алкоголь в России

Главной причиной назвали увеличение НДС.

Москва. Крупнейшие российские импортеры вина и другого алкоголя Simple, Beluga Group, Roust и «Ладога» подняли цены на алкоголь. Об этом пишет «Ъ».

Корректировку связывают с ослаблением рубля, введением помарочного учета, усложнением логистики и повышением НДС.

Компания Simple – крупнейший импортер тихих и игристых вин в стране – повысила стоимость части продукции на 6-8%, в некоторых случаях цена выросла на 20-40%.

У «Белуга Групп» товары подорожали на 3-7% в зависимости от бренда. «Роуст» поднял цену в среднем на 5-6%. «Ладога» - на 2%.

Импортёры MBG Wine и «Моро» поднимут ценник в ближайшем будущем. У последней компании рост составит 5-10%.

Однако крупные федеральные ритейлеры оказались не готовы к новым расценкам. Стороны ведут переговоры.

Отечественные вина подорожали незначительно – в пределах инфляции, отметил президент российского союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. По его оценке, повышение стоимости импорта увеличит спрос на российские вина.