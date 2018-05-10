«Ашан» отказался от имиджа продавца только дешевых товаров

Торговая сеть расширит ассортимент за счет более дорогих предложений на 30-40%.

Москва. Крупная сеть супермаркетов «Ашан» намерена изменить коммерческую модель. Ритейлер расширит ассортимент на своих прилавках за счет более дорогих товаров, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Ашан ритейл Россия» Франсуа Реми.

Компания будет изживать сложившийся образ дискаунтера, торгующего исключительно недорогими товарами, и расширять диапазон предложений в среднем и премиум-сегменте, заявил топ-менеджер. В то же время Реми заверил, что даже премиальный товар в российском «Ашане» будет продаваться дешевле, чем у конкурентов.

Сейчас, по его словам, в магазинах сети представлено порядка 50 тысяч видов товаров. В результате реализации новой политики, их количество увеличится на 30-40%. Кроме того, стеллажи с товарами станут ниже, а в цветовой гамме торговых залов вместо сочетания белого, красного и зеленого появятся серые и бежевые оттенки.

Новшества уже начали внедряться в жизнь в трех торговых центрах России, в том числе в Москве.