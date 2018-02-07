  • $ 57.22 ↑
  • € 70.93 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Президенту России вручили список «беглых» бизнесменов, желающих вернуться на родину

      16:04, 07 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      16:04, 07 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      16
      0
      #бизнес\n#Владимир Путин\n#капитал\n#амнистия\n#деньги
      Фото: pixabay.com
      16
      0

      В Кремле обещали изучить этот перечень на предмет возможной амнистии.  

      Москва. Список из 16 имен российских предпринимателей, проживающих за границей и желающих вернуться в Россию, передал Владимиру Путину бизнес-омбудсмен Борис Титов. Указанные в нем лица вынуждены скрываться от закона в Великобритании, на Северном Кипре, в Австрии, а также на Украине, сообщает russian.rt.com со ссылкой на РИА «Новости». 

      В перечне фигурируют 4 москвича - Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Александр Бажанов и Георгий Трефилов. Также в нем есть бывший житель Санкт-Петербурга Владимир Зюзин и трое нижегорожцев - Александр Делис, Павел Власюк и Александр Байгушев.

      Кроме того. в список вошли Сергей Капчук из Екатеринбурга, Азамат Кильдигушев из Уфы, Андрей Коковкин из Ростова-на-Дону, Василий Дякун из Омска, Алексей Шматко из Пензы, Евгений Петров из Комсомольска-на-Амуре, Леонид Кураев из Калужской области и Константин Дюльгеров из Нижневартовска. 

      В Кремле обещали изучить этот перечень на предмет возможной амнистии.

      16:04, 07 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      16
      0
      #бизнес\n#Владимир Путин\n#капитал\n#амнистия\n#деньги

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      И.о. министра сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова: биография

      15:14, 01 февраля, 2018
      8461

      Власти Ижевска решили всерьез взяться за любителей парковаться на газонах

      7470
      09:00, 01 февраля, 2018

      Три жителя Удмуртии вошли в список доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина

      5956
      11:35, 31 января, 2018

      В Удмуртии женщина ушла проведать могилу сына и не вернулась

      5531
      16:46, 06 февраля, 2018

      Бывшие главы Минздрава и Минприроды Удмуртии уволились после представлений прокуратуры

      5481
      11:56, 02 февраля, 2018

      Спортивный арбитражный суд вернул России первое место на Олимпиаде-2014 в Сочи

      14:40, 01 февраля, 2018
      2369

      Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в радиоэфире из-за Сталина

      2320
      09:55, 31 января, 2018

      Экс-губернатор Кировской области Никита Белых проведет в тюрьме 8 лет

      2144
      09:08, 02 февраля, 2018

      Армен Джигарханян вновь попал в больницу

      2099
      17:47, 31 января, 2018

      Набиуллина подтвердила планы по слиянию «Бинбанка» и «ФК Открытие»

      2076
      17:44, 02 февраля, 2018

      Пожилого президента Бразилии «похоронили заживо», перестав платить ему пенсию

      19:20, 02 февраля, 2018
      2264

      Томас Бах рассказал, почему россиян, оправданных CAS, не пригласили на Олимпиаду

      2198
      19:42, 05 февраля, 2018

      Ученые: опиоидные обезболивающие можно заменить спреем для носа

      2121
      20:39, 03 февраля, 2018

      С Джима Керри сняли обвинения в гибели его подруги

      2115
      17:33, 01 февраля, 2018

      Дрон чуть не сбил пассажирский самолет в США

      2038
      14:46, 03 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: новые КОИБы и незаконная добыча грунта

      06 февраля, 2018

      Новые КОИБы

      06 февраля, 2018

      Удмуртия в минуту: инвестор для аэропорта и назначения в администрации Ижевска

      05 февраля, 2018