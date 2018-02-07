Президенту России вручили список «беглых» бизнесменов, желающих вернуться на родину

В Кремле обещали изучить этот перечень на предмет возможной амнистии.

Москва. Список из 16 имен российских предпринимателей, проживающих за границей и желающих вернуться в Россию, передал Владимиру Путину бизнес-омбудсмен Борис Титов. Указанные в нем лица вынуждены скрываться от закона в Великобритании, на Северном Кипре, в Австрии, а также на Украине, сообщает russian.rt.com со ссылкой на РИА «Новости».

В перечне фигурируют 4 москвича - Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Александр Бажанов и Георгий Трефилов. Также в нем есть бывший житель Санкт-Петербурга Владимир Зюзин и трое нижегорожцев - Александр Делис, Павел Власюк и Александр Байгушев.

Кроме того. в список вошли Сергей Капчук из Екатеринбурга, Азамат Кильдигушев из Уфы, Андрей Коковкин из Ростова-на-Дону, Василий Дякун из Омска, Алексей Шматко из Пензы, Евгений Петров из Комсомольска-на-Амуре, Леонид Кураев из Калужской области и Константин Дюльгеров из Нижневартовска.

В Кремле обещали изучить этот перечень на предмет возможной амнистии.