В Тамбовской области до смерти напугались три тысячи индеек

Причиной паники пернатых послужил визит рептилии.

Первомайский. Тамбовская область. Массовый падеж птицы произошел на предприятии «Тамбовская индейка». Как пишет «Интерфакс», всего погибло 2 848 пернатых.

Отмечается, что к летальному исходу привела асфиксия в результате отека легких на почве испуга. Причиной паники среди индюшек послужил визит на ферму некоей рептилии. Какой именно – не установлено.

Добавим, предприятие «Тамбовская индейка» было открыто в поселке Первомайский Первомайского района области в 2012 году. Инвесторами выступили российская компания «Черкизово» и испанская Grupo Fuertes . В проект было вложено 9 млрд рублей.