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      В Тамбовской области до смерти напугались три тысячи индеек

      18:53, 14 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      18:53, 14 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      121
      0
      #сельское хозяйство\n#паника\n#птицы\n#убыток
      Фото: pixabay.com
      121
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      Причиной паники пернатых послужил визит рептилии.  

      Первомайский. Тамбовская область. Массовый падеж птицы произошел на предприятии «Тамбовская индейка». Как пишет «Интерфакс», всего погибло 2 848 пернатых.

      Отмечается, что к летальному исходу привела асфиксия в результате отека легких на почве испуга. Причиной паники среди индюшек послужил визит на ферму некоей рептилии. Какой именно – не установлено.  

      Добавим, предприятие «Тамбовская индейка» было открыто в поселке Первомайский Первомайского района области в 2012 году. Инвесторами выступили российская компания «Черкизово» и испанская Grupo Fuertes . В проект было вложено 9 млрд рублей.

      18:53, 14 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      121
      0
      #сельское хозяйство\n#паника\n#птицы\n#убыток

       

       

       

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