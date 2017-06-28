В России могут упразднить национальный роуминг

Предложение об этом внесено в Госдуму.

Москва. Национальный роуминг могут отменить в России. Как пишут «Известия», соответствующую законодательную инициативу внесли в Госдуму в среду, 28 июня, представители «Справедливой России».

Лидер фракции Сергей Миронов пояснил, что внутренний роуминг в России был введен для компенсации издержек сотовым компаниям, вынужденных осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи.

Сейчас подобный механизм устарел и мало кем применяется, заявил политик. Отменив плату за внутренний роуминг, парламентарии надеются повысить доступность мобильной связи и сделать более прозрачными тарифы операторов.