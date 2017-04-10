Центробанк отобрал лицензию у «Росэнергобанка»

«Росэнергобанк» занимал 92 место в банковской системе России.

Москва. Центральный банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций московскую кредитную организацию «Росэнергобанк». Информация об этом была опубликована в понедельник, 10 апреля, на официальном сайте госрегулятора.

«Проблемы у КБ «РЭБ» (АО) возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели, низким качеством управления и активов. В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов (прежде всего, путем выдачи кредитов юридическим лицам, в отношении которых были установлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии реальной деятельности) с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в составлении недостоверной финансовой отчетности», - сообщает пресс-служба Центрального банка России.

«Росэнергобанк» недостоверно отражал отчетные данные о неудовлетворенных требованиях кредиторов в надзорный орган. Регулятор накладывал ограничение на привлечение вкладов населения и неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования. До настоящего времени руководство и собственники «РЭБ» не предприняли меры по нормализации деятельности.

В «Росэнергобанке» назначили временную администрацию до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Центробанк приостановил полномочия исполнительных органов кредитной организации.

По величине активов «РЭБ» занимал 92 место в банковской системе России.

Напомним, 5 апреля Центробанк России отозвал лицензию у кредитной организации «Татарстанский аграрно-промышленный банк».