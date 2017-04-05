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      Центробанк лишил «Татагропромбанк» лицензии

      11:55, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      11:55, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      116
      0
      #банки\n#вкладчики\n#вклады\n#Центробанк\n#финансы и деньги
      Фото: ru.wikipedia.org
      116
      0

      Кредитная организация полностью утратила капитал.

      Москва. Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Татарстанский аграрно-промышленный банк» с 5 апреля 2017 года. Решение принято в связи с полной утратой капитала, сообщает пресс-служба Центрального банка России.

      Надзорный орган неоднократно воздействовал на «Татагропромбанк», включая ограничения на привлечение вкладов населения.

      Кредитная организация осуществляла операции, «направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу», возглавляемую ПАО «Татфондбанк»».

      «Татагропромбанк» не соблюдал требования законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, и «финансированию терроризма при представлении информации в уполномоченный орган».

      До текущего момента руководство и участники кредитной организации не предприняли меры по нормализации деятельности компании. В результате ЦБ принял решение отозвать лицензию у кредитной организации на выполнение банковских операций на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

      В банке ввели временную администрацию, а полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановили.

      По данным ЦБ, «Татагропромбанк» по величине активов занимал 400 место в банковской системе России.

      3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию у «Татфондбанка». Позднее вкладчики потребовали от властей Татарстана опротестовать решение Центробанка об отзыве лицензии у кредитной организации.

      11:55, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      116
      0
      #банки\n#вкладчики\n#вклады\n#Центробанк\n#финансы и деньги
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