  • $ 62.55 ↓
  • € 69.86 ↓

Ускоритель бизнеса Удмуртии

Юрий Абашев
журналист
16 декабря 2019
Бизнес-акселератор (с англ. бизнес-ускоритель) – институт поддержки предпринимательства через наставничество, обучение, экспортную и финансовую помощь.

Сначала был инкубатор

Бизнес-акселератор как модель сформировалась на руинах стартап-инкубаторов для IT-компаний, работавших в США в конце 20 века.
Рыночная практика предусматривала крупные инвестиции в единичный бизнес, но кризис технологических компаний показал нежизнеспособность этой модели. Инкубаторы понесли колоссальные финансовые потери, в связи с чем стали называться «мусоросжигателями».

Эпоха возрождения началась в 2005 году, когда интерес крупного бизнеса качнулся в сторону интернет-рынка. Это позволило сформировать модель, учитывающую особенности роста стартапов из отрасли мировой паутины. Первое пятилетие 21 века отметилось появлением акселератора Y Combination. Его модель не использовала длительное сопровождение проектов, вместо этого приоритет отдавался быстрому росту за счёт трёхмесячных программ и рискованных посевных инвестиций. Взамен акселератор получал 6% доли в компании.

Такой подход начал привлекать всё больше инвесторов и стартаперов. К 2016 году в мире насчитывалось до 570 активно работающих акселераторов. В России модель, предложенная Y Combination, впервые появилась в 2008 году в технопарке подмосковного Троицка.

Обучено в Удмуртии

Сфера малого и среднего предпринимательства (МСП) Удмуртии динамично развивается. На третий квартал 2019 года в регионе насчитывается 55,7 тысячи субъектов МСП, которые за 2018 год заплатили 24 млрд 173 млн рублей налогов.
В целом рост налоговых поступлений от бизнеса в 2017 и 2018 году составил 67%. Налоги, в свою очередь, — это возможность развивать медицину, образование, строить и ремонтировать дороги, выплачивать заработную плату. Кроме того, когда бизнес растет — он создает новые рабочие места.
Малый и средний бизнес сегодня — это один из ключевых элементов экономики. И государство, безусловно, заинтересовано в его развитии. Другой вопрос заключается в том, что зачастую предприниматели сами не знают, как продвигать собственный продукт, как выстраивать систему работы внутри компании, масштабировать производство, выходить на новые рынки. И однажды мы задались вопросом — почему бы не дать им самые основные базовые знания для улучшения работы их предприятий.
Михаил Тумин
министр экономики Удмуртии
Обучение предпринимателей региона начали с экспортеров. В 2018 году в республике запустили первые акселераторы для бизнеса, нацеленного на внешние рынки: «3 шага к экспорту» от компании SPLAT и «Акселератор экспортного роста» от РЭЦ. Результатом работы акселератора SPLAT стало заключение экспортных договоров с Италией, Финляндией, Молдовой и Грузией тремя компаниями республики. Модель показала себя успешной, и руководство региона решило ее масштабировать.

Итогом стала крупнейшая в истории Удмуртии программа по обучению бизнеса, состоящая из трех частей: бизнес-акселератор, экспортный акселератор и акселератор для сельхозпредприятий «Я – фермер». 19 февраля ее торжественно презентовали предпринимателям республики.
Объем несырьевого экспорта удмуртских предприятий чуть больше 380 млн долларов. Для того самого рывка, о котором мы говорим, и для той экономики, к которой мы стремимся – это очень мало. На сегодняшний день экспортом в республике занимаются 270 компаний малого и 34 компании среднего–крупного бизнеса. Все акселераторы, которые мы запускаем, преследуют конкретную цель – как минимум удвоение. Таким образом, мы смело можем умножить показатель в 380 млн долларов на два.
Александр Бречалов
глава Удмуртии
Программа акселераторов включила в себе лучшие практики обучения предпринимателей в стране и мире. Для каждого направления была составлена индивидуальная программа, состоящая из теоретических и практических занятий, групповой работы.
Важное преимущество бизнес-акселератора ― прикладной характер программы. Полученные на практикумах знания участники тут же, под присмотром опытных наставников, внедряли у себя в компаниях, и мы фактически сразу видели результат.
Константин Сунцов
генеральный директор АО «Корпорация развития Удмуртской Республики»

Первый. Бизнес

Бизнес-акселератор стартовал 1 марта и стал самым массовым по числу субъектов предпринимательства, прошедших обучение.
За три потока участниками программы стали 316 субъектов МСП. Участие в акселерационной программе было бесплатным благодаря Национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Однако к компаниям предъявляли определенные требования: регистрация в республике более года, готовность посещать все практикумы, участвовать в групповой работе, учиться применять изученные технологии в своем бизнесе, оборот от 5 млн рублей. Исключением стал лишь второй поток, для которого эту сумму снизили до 1,5 млн рублей.

На протяжении трех месяцев участники каждого потока посещали семинары и практикумы по маркетингу, продажам, настройке бизнес-процессов, управлению рисками, менеджменту и другим направлениям. У каждой компании был свой персональный трекер, который сопровождал своего подопечного на протяжении всего обучения, следил за выполнением домашних заданий, помогал внедрять новые технологии, давал советы при принятии оперативных решений. Все трекеры — опытные специалисты, за плечами которых опыт запуска собственного бизнеса, в том числе с нуля.
Прикладной характер программы показал свою эффективность уже в первые месяцы после запуска. Например, предприятие «Ремтекс» из Ижевска выпускает станки и на начало обучения в первом потоке находилось на грани закрытия одного из своих ключевых направлений — ремонта оборудования.
Мы не знали, что делать с этим направлением. Пришли на акселератор, чтобы попробовать спасти его. В итоге мы пересмотрели мотивацию сотрудников, привлекли новых специалистов для работы над кризисным направлением, проработали управленческие процессы. Благодаря этим мероприятиям мы на 187% увеличили выручку, избежали закрытия направления и развили новое — изготовление деталей. С ним мы выходим на рынки Пермской и Челябинской областей.
Наталья Максимова
генеральный директор компании «Ремтекс»
По результатам работы в каждом из потоков формировалась своя двадцатка самых успешных учеников, которых отправляли на стажировки в крупнейшие компании страны, такие как Мегафон, Битрикс24, SPLAT, Skyeng, Coca-Cola, Mail.ru, Сбербанк и другие.
Самое ценное в таких поездках — встречи с топами компаний, которые готовы делиться знаниями, лайфхаками, давать конкретные советы.
Анатолий Клюев
руководитель строительной компании «Яркий дом»
Участники акселератора работали с настоящими мастодонтами бизнеса. Это собственник и гендиректор консалтинговой компании CGO Андрей Олейниченко, управляющий по внешним коммуникациям торговой сети «ВкусВилл» Евгений Щепин, консультант и бизнес-тренер Антон Ерохин и другие. Приглашенные спикеры не только читали лекции, но и проводили занятия, рассматривали кейсы и ситуации, показывали решение сложных проблем, с которыми сталкивается бизнес.

Помимо приобретенных знаний трое самых успешных выпускников бизнес-акселератора получали ценные призы: 500 тыс. рублей и 250 тыс. рублей на выставку или маркетинговые услуги и льготный заем до 2 млн рублей от Удмуртского фонда развития предпринимательства.
Аналоги бизнес-акселератора есть, но это действительно аналоги. Похожие проекты в стране делают, но у них нет такой детализации. Акселератор Удмуртии «роет» вглубь, причем очень методично. У программы есть многоуровневая система контроля, дисциплина, закрепление, реализация заданий — это как раз то, что приносит результат. И еще очень важно, что есть показатели, за которые акселератор «борется»: налоговые отчисления, рабочие места за счет развития предпринимательства.
Антон Ерохин
консультант и бизнес-тренер
1 поток
104 предприятия

Рост выручки компаний за 6 месяцев 2019 года – 258,5 млн рублей (по отношению к аналогичному периоду прошлого года)

Создано 76 новых рабочих мест
2 поток
106 предприятий

Рост выручки за 7 месяцев 2019 года – 65,3 млн рублей (по отношению к аналогичному периоду прошлого года)

Создано 179 новых рабочих мест
3 поток
106 предприятий


 Рост выручки – 144,9 млн рублей


Создано 132 рабочих места

Второй. Экспортный

Обучение в экспортном акселераторе также разделилось на три потока по три месяца. Участниками стали 36 предприятий, по 12 компаний на каждый этап. Цель – удвоение экспортной выручки за год после конца обучения и вывод товаров на новые зарубежные рынки.
Программу разделили на три модуля:
Продукт на глобальном рынке – участники узнали, с чем выходить на экспорт, как адаптировать продукт, как анализировать и выстраивать ценообразование;
Международные переговоры – компании научились презентовать свои продукты и подбирать инструменты для выхода на заграничный рынок;
Экспортная сделка – модуль посвятили практическим вопросам: подготовка экспортной сделки, логистика, таможенные процедуры при экспорте.
В марте началось обучение предприятий-производителей товаров повседневного спроса. В июне – в области мебели и деревообработки, в сентябре – компаний сферы машиностроения, химии, электротехники. На протяжении почти трех месяцев предприятия учились адаптировать свой продукт на зарубежных рынках, прорабатывали экспортный контракт и налогообложение, осваивали работу с маркетплейсами. Однако здесь финал — это только начало длинного пути. Все компании-участники получили 12-месячное постакселерационное сопровождение, которое подразумевает помощь в поиске партнеров, консультации экспертов, встречи с кураторами.
Большая работа в рамках всех трех потоков акселератора ведется по адаптации продукции компаний к требованиям зарубежных рынков. Сейчас приняты заявки шести компаний на софинансирование затрат на европейскую сертификацию. Сама процедура займет от трех до девяти месяцев. Это даст дополнительные возможности для экспорта компаний региона.
Валерия Антоненко
руководитель Центра поддержки экспорта Удмуртии
3 потока
1. Товары повседневного спроса
2. Мебель
3. Машиностроение, металлобработка, химия
26 стран
Казахстан, Беларусь, Армения, Азербайджан, Абхазия, Турция, Пакистан, Грузия, Эстония, Латвия, Монголия, Молдова, Македония, Испания, Германия, Италия, Швейцария, Чехия, Финляндия, Сербия, Великобритания, Израиль, Австралия, Новая Зеландия, Малайзия, США
57 экспортных контрактов
Заключили выпускники экспортного акселератора по итогам первого отчетного периода
Некоторые участники акселератора — действующие экспортеры, которые пришли на программу для целенаправленной проработки новых рынков. Например, «Оконные фильтры» уже сейчас поставляют продукцию в 11 стран мира, но после экспортного акселератора компания расширила планы.
Мы намерены увеличить выручку и принять участие в международной выставке FENSTERBAU FRONTALE 2020, которая пройдет в Германии. Она позволит нам выйти на рынки стран Западной Европы. Если говорить в целом о программе, то мы получили реальные инструменты, с которыми уже начали работать. Экспортный акселератор — это не 2,5 месяца работы, это работа на всю жизнь.
Денис Дмитриев
основатель и генеральный директор компании «Оконные фильтры»
У нас достаточно амбициозные цифры и целевые показатели по наращиванию несырьевого неэнергетического экспорта – до 2024 года мы намерены увеличить его практически вдвое. И мы очень хотим, чтобы большую долю в этом увеличении заняли не наши промышленные гиганты, а вот такие небольшие компании, начинающие экспортёры, которые сегодня принимают участие в экспортном акселераторе. И мы уверены, что с ними к таким показателям нам будет проще прийти.
Александр Свинин
первый вице-премьер Удмуртии

Третий. Фермерский

Акселератор «Я – фермер» подготовило Министерство сельского хозяйства Удмуртии. Программа отличается тем, что включает в себя только один поток длительностью два месяца. Более 200 предпринимателей обучались созданию и развитию своего фермерского хозяйства, участию в выставках.
Агростартаперы прошли 14 теоретических и практических семинаров, один из которых вел Пит Бейман – один из лучших экспертов Европы в области козоводства. Участники изучили опыт ведущих сельхозпредприятий Удмуртии в различных областях: по молочному животноводству в ООО «Мир», рыбоводству – в ГУП УР «Рыбхоз Пихтовка», специализированному мясному скотоводству – в КФХ «Пасека», овощеводству – в СПК «Надежда», продвижению продукции «от поля до прилавка» – в ГК «Годекшурский продукт».

После окончания обучения предприниматели занялись подготовкой бизнес-проектов для участия в конкурсном отборе на получение гранта «Агростартап». На конкурс была подана 81 заявка, из которых решением конкурсной комиссии решено было поддержать 45 бизнес-проектов. 37 из них предусматривают создание фермерского хозяйства с нуля. Общая сумма грантов, которые получили фермеры Удмуртии, составила 116,5 млн рублей.

По информации пресс-службы минсельхоза Удмуртии большинство грантополучателей интересуются мясным скотоводством, хотят заниматься откормом КРС и производством говядины и телятины. Так, в этом направлении хотят реализоваться 20 фермеров. Немало агростартаперов проявили интерес и к молочному козоводству.
Для Удмуртии акселератор стал уникальным и востребованным. Принято единогласное решение фермеров и минсельхоза сделать проект «Я – фермер» ежегодным. На сегодня уже объявлена новая заявочная кампания на участие в сельскохозяйственном акселераторе «Я – фермер». Он будет запущен в начале следующего года. Для информирования людей, начиная с 30 октября, центром сельхозконсультирования при минсельхозе проводятся кустовые семинары-совещания.
Ольга Абрамова
министр сельского хозяйства Удмуртии
45 бизнес-проектов
Получили грант «Агростартап»
116,5 млн рублей
общая сумма грантов
«Агропортал»
Реализован проект – онлайн-школа для всех, кто работает и хочет реализоваться в сельском хозяйстве

Время новых героев

4 декабря завершилось обучение экспортеров, финал «Я – фермер» состоялся еще летом. Последним закончился бизнес-акселератор, итоги которого подвели 10 декабря.
За время обучения акселератор стал универсальной площадкой, где были компании из многих сфер. Всем удалось наладить общий язык и начать обмениваться опытом. Еще одна особенность заключается в том, что многие предприятия смогли получить обратную связь от своих клиентов, которые также являются предпринимателями и проходят вместе с ними обучение. Акселератор доказал, что бизнес Удмуртии может существовать не только разделенный на отдельные нишевые группы, но и работать сообща вне зависимости от сферы деятельности.
Елена Лубнина
руководитель Центра поддержки предпринимательства
Самым показательным результатом является то, что полученные знания и навыки помогли 14 компаниям удвоить прибыль, а 25 предприятий увеличили её более чем на 20%. Но не только цифры говорят о том, что опыт проведения такого масштабного события можно назвать удачным, но и сами участники.
Когда мы прошли отбор, сразу начали жадно впитывать все знания, которыми щедро делились очень крутые спикеры, и сразу их применяли на практике. Мы получали мощную поддержку от организаторов, наставников и команды. Нам давали крутые задания, а сроки не позволяли расслабиться. То, что раньше внедрялось в течение месяца, на Акселераторе всё делалось за 2-3 дня, при этом результативно. И все это бесплатно, а победители получают еще крутые призы!
Надо ли говорить, что я желаю всем, чтобы с ними случилось такое же счастье!
Ирина Каримова, победитель третьего потока
Предприниматели Ижевска могут! Особенно, когда нас «подпинывать» не кнутом: штрафы, повышение налогов, а создавать особенную среду: обучение, помощь нематериальная, инвестиции, кому необходимы. Результаты не могут не радовать. Даже если думаешь, что всё умеешь и можешь, то хочу сказать, что время идёт, в жизни и работе появляются новые инструменты, которые будут работать только если постоянно прокачивать свои знания. Спасибо Акселератору за классное обучение.
Надежда Журавлёва, участница Акселератора
В Удмуртии существует уникальный набор инструментов для развития бизнеса – государственная и региональная поддержка, желание первых лиц республики участвовать в развитии бизнеса в родниковом крае. Министерство экономики республики совместно с Центром «Мой бизнес» работают с предпринимателями буквально на всех этапах: от регистрации ИП или ООО за час, до выхода на экспорт. Всё это ведёт к тому, что среди предприятий Удмуртии появляются новые герои глобальной экономики.

Автор материала: Юрий Абашев

Другие материалы автора

Популярное