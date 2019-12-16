Ускоритель бизнеса Удмуртии

За три потока участниками программы стали 316 субъектов МСП. Участие в акселерационной программе было бесплатным благодаря Национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Однако к компаниям предъявляли определенные требования: регистрация в республике более года, готовность посещать все практикумы, участвовать в групповой работе, учиться применять изученные технологии в своем бизнесе, оборот от 5 млн рублей. Исключением стал лишь второй поток, для которого эту сумму снизили до 1,5 млн рублей.
На протяжении трех месяцев участники каждого потока посещали семинары и практикумы по маркетингу, продажам, настройке бизнес-процессов, управлению рисками, менеджменту и другим направлениям. У каждой компании был свой персональный трекер, который сопровождал своего подопечного на протяжении всего обучения, следил за выполнением домашних заданий, помогал внедрять новые технологии, давал советы при принятии оперативных решений. Все трекеры — опытные специалисты, за плечами которых опыт запуска собственного бизнеса, в том числе с нуля.