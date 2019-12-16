Ускоритель бизнеса Удмуртии

У нас достаточно амбициозные цифры и целевые показатели по наращиванию несырьевого неэнергетического экспорта – до 2024 года мы намерены увеличить его практически вдвое. И мы очень хотим, чтобы большую долю в этом увеличении заняли не наши промышленные гиганты, а вот такие небольшие компании, начинающие экспортёры, которые сегодня принимают участие в экспортном акселераторе. И мы уверены, что с ними к таким показателям нам будет проще прийти.