Счастье в подарок
Как порадовать друзей и любимых на праздники
Начинается декабрь, а это значит, что следующий месяц для многих пройдет в предновогодней суете и поисках подарков. Чем удивить и порадовать родных, друзей или близкого человека? Подарите им радость и приятные эмоции!
Если у кого можно поучиться получать удовольствие от жизни, так это у тайцев. В Таиланде даже существует специальное слово для обозначения этого состояния - «sabai». Оно означает умение жить спокойно и радостно, «без напряга». Сабай - это, в первую очередь, душевный и телесный комфорт. Произнося «Sabai-Sabai», тайцы выражают состояние счастья, которое существует прямо здесь и сейчас.
Если у кого можно поучиться получать удовольствие от жизни, так это у тайцев. В Таиланде даже существует специальное слово для обозначения этого состояния - «sabai». Оно означает умение жить спокойно и радостно, «без напряга». Сабай - это, в первую очередь, душевный и телесный комфорт. Произнося «Sabai-Sabai», тайцы выражают состояние счастья, которое существует прямо здесь и сейчас.
Конечно, в России, с ее темной осенью и холодной зимой, не так-то просто постоянно быть в состоянии сабай и сохранять душевное равновесие. Однако несколько лет назад у жителей Ижевска появилась замечательная возможность в любое время года оказаться в атмосфере тепла и расслабленности.
Салон тайских SPA-процедур «Sabai» в Ижевске знаком уже многим. Здесь легко можно забыть о каждодневной суете и заботах и почувствовать на себе ауру настоящего Таиланда с его яркими красками и экзотическими ароматами. И для этого вовсе не нужно ехать за тысячи километров!
Салон тайских SPA-процедур «Sabai» в Ижевске знаком уже многим. Здесь легко можно забыть о каждодневной суете и заботах и почувствовать на себе ауру настоящего Таиланда с его яркими красками и экзотическими ароматами. И для этого вовсе не нужно ехать за тысячи километров!
Индивидуальный подход
Начать посещение салона «Sabai» лучше с предварительного телефонного звонка по номеру 918-373 или 567-383. Внимательный администратор даст всю необходимую информацию и поможет назначить удобное для посещения время.
Оказавшись в салоне, вы погружаетесь в мир тепла, спокойствия, негромкой приятной музыки и тактильных ощущений. Тайский массаж - это не просто воздействие на определенные точки, которые отвечают за наше здоровье и поток жизненной энергии. Это взаимодействие на совершенно ином, энергетическом уровне.
Каждый посетитель может выбрать наиболее подходящую для него программу. В салоне разработаны специальные форматы процедур для мужчин, женщин, детей, пожилых людей, для тех, кто испытывает проблемы со спиной или головные боли. Для полной релаксации можно расслабиться в хамаме, тайской сауне или отмокнуть в специальной кедровой фитобочке, вдыхая пар целебных трав.
Хотите разделить радость с близкими? Посетить spa можно вдвоем с близким человеком, с подругами или всей семьей.
Каждый посетитель может выбрать наиболее подходящую для него программу. В салоне разработаны специальные форматы процедур для мужчин, женщин, детей, пожилых людей, для тех, кто испытывает проблемы со спиной или головные боли. Для полной релаксации можно расслабиться в хамаме, тайской сауне или отмокнуть в специальной кедровой фитобочке, вдыхая пар целебных трав.
Хотите разделить радость с близкими? Посетить spa можно вдвоем с близким человеком, с подругами или всей семьей.
Главное достояние тайского SPA «Sabai» - это опытные сертифицированные мастера, в совершенстве владеющие всеми приемами тайской народной медицины и акупунктуры. которые в Таиланде передаются через поколения. Все мастера салона имеют сертификаты Министерства здравоохранения Королевства Таиланд, подтверждающие их квалификацию.
В салоне очень внимательно относятся к здоровью своих посетителей. Хотя SPA и не считаются медицинскими процедурами, для них существует ряд противопоказаний, такие как беременность и кормление грудью, заболевания кожи, варикоз, травмы позвоночника, онкологические заболевания. Перед сеансом вас попросят заполнить необходимые медицинские документы.
В салоне очень внимательно относятся к здоровью своих посетителей. Хотя SPA и не считаются медицинскими процедурами, для них существует ряд противопоказаний, такие как беременность и кормление грудью, заболевания кожи, варикоз, травмы позвоночника, онкологические заболевания. Перед сеансом вас попросят заполнить необходимые медицинские документы.
Как рассказывают мастера салона Юпин, Ниттая и Пат, особой популярностью у ижевской публики пользуется ароматерапия. Во время неё клиент может выбрать наиболее подходящие для него масла для тела, аромат которых успокаивает и расслабляет, или наоборот, тонизирует и заряжает энергией. В своей работе мастера часто используют специальные травяные мешочки. Сбор тайских лечебных трав и корней (горный имбирь, куркума, кафрский лайм, пачули и др.), завернутых и распаренных на пару, в руках специалиста тайской традиционной методики и в воздействии на биологически активные точки и меридианы становятся настоящим оружием против защемления нервов, напряженных и забитых мышц.
Для тех, кто чувствует усталость и стресс, мастера предлагают традиционную тайскую программу для всего тела. Этот интенсивный курс выполняется в специальной одежде, лежа на мате. Вы ощутите на себе надавливания, скручивания, легкие растяжения от кончиков пальцев до макушки головы, элементы пассивной йоги.
Программа оказывает благотворное влияние на весь организм, восстанавливает энергетический баланс, освобождает от привычного современному человеку состояния физического и психологического напряжения, дает новую энергию. Кроме здоровья, во время процедуры хорошо корректируется фигура, запускается программа омоложения человека. Этот тайский ритуал пользуется большой популярностью у людей, постоянно погруженных в работу, чье свободное время расписано по минутам.
В среднем каждый сеанс тайских SPA-процедур длится от одного до двух часов. Ну а завершить сеанс можно чашечкой зеленого или травяного чая в специальной чайной комнате.
В среднем каждый сеанс тайских SPA-процедур длится от одного до двух часов. Ну а завершить сеанс можно чашечкой зеленого или травяного чая в специальной чайной комнате.
Дарим радость
Хоть раз побывав в расслабляющей атмосфере Sabai, так и хочется поделиться этим кусочком Таиланда с родными и друзьями.
Салон «Sabai» предлагает преподнести любимым особый SPA-подарок. Повод для него может быть любой - день рождения, Новый год, день свадьбы, юбилей. В «Sabai» можно даже прийти на девичник с подругами или на корпоратив с коллегами.
Стоимость одного подарочного сертификата составляет от 1900 рублей. Администраторы салона помогут определиться с выбором из множества предложенных программ и вариантов подарков с учетом повода, по которому готовится презент, и известных вам предпочтений поздравляемого человека.
Стоимость одного подарочного сертификата составляет от 1900 рублей. Администраторы салона помогут определиться с выбором из множества предложенных программ и вариантов подарков с учетом повода, по которому готовится презент, и известных вам предпочтений поздравляемого человека.
Здесь же можно приобрести SPA-подарки для коллег или бизнес-партнеров. Специально для деловых и занятых людей, работающих в условиях постоянного стресса и умственного напряжения, каждый день пребывающих за рулем автомобиля, разработана программа «Бизнес-коктейль». Она сочетает в себе тайскую методику воздействия на все тело с упором на шейно-воротниковую зону, спину и ноги с применением уникального бальзама из тайских трав.
Для особых случаев и особенных людей салон предлагает программу «Прикосновение Таиланда» - пять лучших тайских программ SPA, которые позволят окунуться в атмосферу Таиланда, никуда не уезжая из Ижевска. Общая продолжительность курса - 7,5 часов.
Для особых случаев и особенных людей салон предлагает программу «Прикосновение Таиланда» - пять лучших тайских программ SPA, которые позволят окунуться в атмосферу Таиланда, никуда не уезжая из Ижевска. Общая продолжительность курса - 7,5 часов.
При приобретении сертификатов оптом вы получаете скидку 10-15%. Также в салоне действует накопительная система скидок. Воспользоваться подарком можно в течение 6 месяцев с момента приобретения.
Выбрать подарок по душе можно на сайте spasabai.ru , в наших группах в контакте и фейсбук.
Или приходите в салон по адресу: Ижевск, Холмогорова 12, тел. 918-373, 567-383
Приходите в SPA «Sabai»! Дарите близким лучшее - положительные эмоции!
Или приходите в салон по адресу: Ижевск, Холмогорова 12, тел. 918-373, 567-383
Приходите в SPA «Sabai»! Дарите близким лучшее - положительные эмоции!