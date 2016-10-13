Счастье в подарок

Конечно, в России, с ее темной осенью и холодной зимой, не так-то просто постоянно быть в состоянии сабай и сохранять душевное равновесие. Однако несколько лет назад у жителей Ижевска появилась замечательная возможность в любое время года оказаться в атмосфере тепла и расслабленности.



Салон тайских SPA-процедур «Sabai» в Ижевске знаком уже многим. Здесь легко можно забыть о каждодневной суете и заботах и почувствовать на себе ауру настоящего Таиланда с его яркими красками и экзотическими ароматами. И для этого вовсе не нужно ехать за тысячи километров!

