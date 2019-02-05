Тон задает глава семейства. Без него садиться за стол нельзя, и есть начинать без его команды нельзя, выходить из-за стола без его разрешения нельзя. В самой избе все жили одной большой семьей в полном смысле этого слова. То есть спали на топчане, либо ещё на печи. Конечно же, да, на полатях (это такие полки под самым потолком, как в плацкартном вагоне - прим. ред.). В этой же избе могли находиться новорожденные животные. То есть это телята, это ягнята, это поросята. Это было нормально, и никогда не было здесь грязи. Наоборот, они блюли чистоту очень. Они добела скоблили половицы.