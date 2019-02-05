Кормившая нас в гостевом доме «У истока» Тамара Бузмакова предложила попробовать уникальный напиток, который не продают в магазине: «Жизнь это была у людей. Этим кормились, и пили, и хлеб на нем делали. По-нашему, это живые дрожжи, можно, наверное, назвать. 10 дней, почти две недели его делают, прежде чем пить. Пророщенный овес, это фактически солод. Сушат его, мелют, потом добавляют. Но это очень процесс длительный, особенный».
Напиток уникальный, попробовать его можно только здесь. Томленка - так она называется - просто не может доехать никуда из Кулиги. Напиток очень газированный, бутылки от тряски разрывает.
Александр Кондратьев рассказал о его качествах: