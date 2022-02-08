Терентьев стал бронзовым призером в лыжном спринте на Олимпиаде в Пекине

Пекин. КНР. На Олимпиаде в Пекине россиянин Александр Терентьев пришел третьим в лыжной спринтерской гонке. Об этом пишет «Интерфакс».

Первым финишировал норвежец Йоханнес Клебо, ставший в результате четырехкратным олимпийским чемпионом. Вторым пришел итальянец Федерико Пеллегрино.

Победитель ОИ-2022 в скиатлоне Александр Большунов в спринте участвовать не стал, объяснив это необходимостью сохранить силы для дальнейших стартов.

Утром 8 февраля еще одну бронзовую награду принес российской сборной в гигантском слаломе сноубордист Виктор Уайльд. По ситуации на 16:00 МСК у нашей команды 9 медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые. В неофициальном рейтинге Олимпиады Россия уступает 4 странам: Швеции (4 золота), Нидерландам, Китаю и Норвегии (по 3 медали высшего достоинства). Однако ни у одной сборной нет такого общего количества олимпийских наград, как у России.