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Виктор Уайлд добавил медаль в копилку российской сборной на Олимпиаде

12:39, 08 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Виктор Уайлд добавил медаль в копилку российской сборной на Олимпиаде
12:39, 08 февраля, 2022
Евгений Кандаков
247
0
#Китай\n#Россия\n#спорт\n#спортсмены\n#награды\n#сноубординг\n#Олимпиада\n#Олимпийские игры
Фото: vk.com/olympic_russia
247
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Американец выступает за нашу страну с 2012 года.    

Пекин. КНР. На проходящих в Китае Зимних Олимпийских играх отличился выступающий за Россию сноубордист Виктор Уайлд. В параллельном гигантском слаломе он взял бронзовую награду, сообщает «Интерфакс».

Первое место досталось Бенджамину Карлу из Австрии, вторым финишировал Тим Мастнак из Словении.

Таким образом, в активе российской сборной по состоянию на полдень 8 февраля имеется 8 медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые. В неофициальном зачете наши спортсмены идут на третьем месте, уступая КНР и Швеции.

Американский сноубордист Виктор Уайлд получил российский паспорт в 2012 году. На Олимпиаде в Сочи он выиграл для нашей сборной 2 золотые награды.

12:39, 08 февраля, 2022
Евгений Кандаков
247
0
#Китай\n#Россия\n#спорт\n#спортсмены\n#награды\n#сноубординг\n#Олимпиада\n#Олимпийские игры