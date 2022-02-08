Виктор Уайлд добавил медаль в копилку российской сборной на Олимпиаде

Пекин. КНР. На проходящих в Китае Зимних Олимпийских играх отличился выступающий за Россию сноубордист Виктор Уайлд. В параллельном гигантском слаломе он взял бронзовую награду, сообщает «Интерфакс».

Первое место досталось Бенджамину Карлу из Австрии, вторым финишировал Тим Мастнак из Словении.

Таким образом, в активе российской сборной по состоянию на полдень 8 февраля имеется 8 медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые. В неофициальном зачете наши спортсмены идут на третьем месте, уступая КНР и Швеции.

Американский сноубордист Виктор Уайлд получил российский паспорт в 2012 году. На Олимпиаде в Сочи он выиграл для нашей сборной 2 золотые награды.