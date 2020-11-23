Отказавшегося встать на колено российского футболиста отстранили от матчей в США

РФС вступился за соотечественника.



Остин. США. Российского футболиста Валерия Сарамутина из американской команды «Остин Боулд» отлучили от игр за отказ встать на колено в поддержку движения Black Live Matter. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Как рассказал спортсмен, после этого случая тренер попросил его подумать над своим поведением. Президент клуба назвал поступок Сарамутина «проявлением неуважения»

«А я отвечал: не понимаю, зачем мне это нужно делать», - отметил футболист.

Реакция на «нетолерантность» россиянина не заставила себя ждать. Сарамутина не исключили из клуба и допускают до тренировок, но в заявки на матчи его фамилию больше не вносят.

Между тем поступок Валерия поддержали в Российском футбольном союзе. Член комитета по этике РФС Андрей Созин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» раскритиковал руководство «Остин Боулд». Он также обвинил его в некомпетентности. По мнению специалиста, ничего противоправного Сарамутин не совершил.

«Он не нарушил закон. Мне кажется, они просто перегибают палку с этим. Я вас уверяю, что две трети населения Европы, не темных людей, я думаю, что они поддержат этого футболиста», - заявил Созин. А поведение руководства клуба он назвал неспортивным.

Валерий Сарамутин родился в США, выступал за московское и петербургское «Динамо».

Напомним, ранее российский участник «Формулы-1» Даниил Квят также отказался публично каяться за проступки американцев перед темнокожей частью населения Америки.