Гонщик Даниил Квят отказался вставать на колено против расизма из-за «русского менталитета»

Акцию организовали перед началом гонки «Формулы-1» в Австрии.



Шпильберг. Австрия. Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят рассказал о причинах своего отказа участвовать в акции против расизма. Она состоялась 5 июля в австрийском Шпильберге.

Перед началом заезда участники встали на одно колено. Впрочем, 6 гонщиков отказались это делать, среди них был Даниил Квят. Он пояснил, что вставание на колени противоречит его жизненным принципам.

«Это, так скажем, немного против моего менталитета русского. Все-таки встают на колено перед Родиной, перед флагом, перед Богом», - приводит слова Квята «Интерфакс» со ссылкой на Первый канал.

Акции с преклонением на одно колено в знак поддержки протестов афроамериканцев против расизма проводятся сейчас в США и ряде других стран. В них участвуют полицейские, чиновники, спортсмены. Массовые выступления в США начались после гибели задержанного в Миннеаполисе 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда.

Гран-при Австрии стал первым этапом «Формулы-1» в сезоне 2020 года. Несколько других этапов чемпионата, традиционно проходящих весной, были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Победу в первой гонке сезона одержал финн Валттери Боттас из Mercedes. Выступающий за Alpha Tauri Даниил Квят незадолго до финиша сошел с дистанции.