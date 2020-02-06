В WADA прокомментировали информацию о недопуске России на ЧМ-2022

Окончательное решение, впрочем, остается за CAS.



Монреаль. Канада. Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) дали ответ на информацию о недопуске сборной России на чемпионат мира по футболу в 2022 году. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

По версии WADA, все зависит от Спортивного арбитражного суда (CAS). Если он подтвердит решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении российских спортсменов от всех крупных международных соревнований (а Чемпионат мира по футболу таковым является, считают в WADA), то отечественные футболисты смогут выступить только в нейтральном статусе.

Ранее об отстранении сборной России сообщил катарский телеканал beIN SPORTS. В Международной федерации футбола (ФИФА) эту информацию не подтвердили.

Напомним, 9 декабря 2019 года исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на 4 года. РУСАДА с этим решением не согласилось и подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Разбирательство начнется в ближайшее время.