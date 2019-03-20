Жвачку экс-тренера «Манчестер Юнайтед» купили за 33 млн рублей

Деньги пойдут на благотворительность.

Великобритания. Жвачку бывшего главного тренера футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона продали коллекционеру за 33 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Sun.

Интернет-аукцион проходил на платформе eBay.

Резинка ушла за такие деньги, так как сэр Фергюсон жевал ее на последнем матче в качестве наставника клуба 19 мая 2013 года. Тогда матч «Манчестер Юнайтет» — «Вест Бромвич» закончился со счетом 5:5.

Вырученные от продажи деньги пойдут на благотворительность.