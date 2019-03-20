play
pause
  • $ 64.32 ↓
  • € 73 ↓

Жвачку экс-тренера «Манчестер Юнайтед» купили за 33 млн рублей

19:00, 20 марта, 2019
Дарья Снидкова
19:00, 20 марта, 2019
Дарья Снидкова
69
0
#футбол\n#коллекционеры\n#Великобритания\n#аукцион\n#благотворительность
Фото: pxhere.com
69
0

Деньги пойдут на благотворительность.

Великобритания. Жвачку бывшего главного тренера футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона продали коллекционеру за 33 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Sun.

Интернет-аукцион проходил на платформе eBay.

Резинка ушла за такие деньги, так как сэр Фергюсон жевал ее на последнем матче в качестве наставника клуба 19 мая 2013 года. Тогда матч «Манчестер Юнайтет» — «Вест Бромвич» закончился со счетом 5:5.

Вырученные от продажи деньги пойдут на благотворительность.

19:00, 20 марта, 2019
Дарья Снидкова
69
0
#футбол\n#коллекционеры\n#Великобритания\n#аукцион\n#благотворительность

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Браконьеров из Пермского края поймали в Удмуртии на макет лося

10:40, 14 марта, 2019
3809

Потепление начнется в Удмуртии в воскресенье

3597
15:50, 15 марта, 2019

Глава Ижевска анонсировал создание коммунального суперМУПа

2713
16:45, 13 марта, 2019

Три района Удмуртии существенно сократили посевные площади

2530
13:45, 15 марта, 2019

Пожар в Ижевске, ужесточение штрафов за превышение скорости и антитабачная концепция: что произошло минувшей ночью

2476
08:00, 13 марта, 2019

В Волгограде неизвестные выбросили на свалку сотни летучих мышей

16:00, 16 марта, 2019
2824

Умерла певица Юлия Началова

2371
21:37, 16 марта, 2019

В больнице Благовещенска онкобольные дети заразились гепатитом С

1730
13:50, 14 марта, 2019

Волк напал на четырех человек в Амурской области

1600
10:10, 13 марта, 2019

Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

1435
11:35, 13 марта, 2019

Фото столкновения двух галактик опубликовало НАСА

16:25, 13 марта, 2019
1136

Польские фермеры рассыпали на дороге яблоки в знак протеста

1103
17:47, 13 марта, 2019

Полеты Boeing 737 MAX временно запрещают по всему миру

1011
12:50, 13 марта, 2019

Путешественник Федор Конюхов провел 100 дней в океане

994
14:15, 16 марта, 2019

СМИ назвали размеры пенсий бывших президентов стран мира

958
12:33, 17 марта, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: наказание для УК и замена концессионера Камского моста

Удмуртия в минуту: переселение из аварийного жилья и наступление весны

19 марта, 2019

ДТП с КамАзом на трассе в Удмуртии

19 марта, 2019