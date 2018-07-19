«Даллас Ковбойс» признали самым дорогим спортивным клубом в мире

Стоимость команды составила 4,8 млрд долларов.

США. Профессиональный клуб по американскому футболу «Даллас Ковбойс» стал самым дорогим спортивным клубом в мире по версии Forbes. Стоимость команды составила 4,8 млрд долларов, пишет Газета.ru.

В первую тройку лидеров также вошли «Манчестер Юнайтед» - 4,123 млрд долларов и мадридский «Реал» - 4,09 млрд долларов.

Четвертое место в рейтинге досталось «Барселоне» - 4,064 млрд долларов. Пятое место занял бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкиз» стоимостью 4 млрд долларов.