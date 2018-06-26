Аргентина расплатится за своих болельщиков, избивших хорватского фаната

Сумма штрафа составит 105 тысяч швейцарских франков.

Цюрих. Швейцария. Международная федерация футбола (ФИФА) наложила штраф на Ассоциацию футбола Аргентины. Как сообщает RT, сумма взыскания составит 105 тысяч швейцарских франков.

Наказание назначено за драку болельщиков на матче ЧМ по футболу с Хорватией. Тогда фанаты из Латинской Америки крепко поколотили своего оппонента с Балкан. Избиение состоялась в подтрибунном помещении во время проигранного сборной Аргентины матча в Нижем Новгороде.

Также Ассоциации футбола Аргентины придется ответить за бросание своими болельщиками посторонних предметов на поле и оскорбительные песни.

Хорватскую сторону тоже наказали за аналогичные прегрешения, но скромнее – на 13 тысяч швейцарских франков.

Поведением аргентинских болельщиков на Чемпионате мира недовольна даже министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. Ранее она призвала российские власти депортировать своих соотечественников, участвовавших в драке после матча ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Напомним, 21 июня сборная Хорватии по футболу разгромила команду Аргентины со счётом 3:0.