play
pause
  • $ 62.95 ↓
  • € 73.31 ↓

Аргентина расплатится за своих болельщиков, избивших хорватского фаната

15:09, 26 июня, 2018
Евгений Кандаков
15:09, 26 июня, 2018
Евгений Кандаков
333
0
#спорт\n#скандалы\n#футбол\n#драка\n#Хорватия\n#Аргентина\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#штраф
Фото: pixabay.com
333
0

Сумма штрафа составит 105 тысяч швейцарских франков.  

Цюрих. Швейцария. Международная федерация футбола (ФИФА) наложила штраф на Ассоциацию футбола Аргентины. Как сообщает RT, сумма взыскания составит 105 тысяч швейцарских франков. 

Наказание назначено за драку болельщиков на матче ЧМ по футболу с Хорватией. Тогда фанаты из Латинской Америки крепко поколотили своего оппонента с Балкан. Избиение состоялась в подтрибунном помещении во время проигранного сборной Аргентины матча в Нижем Новгороде.   

Также Ассоциации футбола Аргентины придется ответить за бросание своими болельщиками посторонних предметов на поле и оскорбительные песни. 

Хорватскую сторону тоже наказали за аналогичные прегрешения, но скромнее – на 13 тысяч швейцарских франков. 

Поведением аргентинских болельщиков на Чемпионате мира недовольна даже министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. Ранее она призвала российские власти депортировать своих соотечественников, участвовавших в драке после матча ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.  Напомним, 21 июня сборная Хорватии по футболу разгромила команду Аргентины со счётом 3:0.

15:09, 26 июня, 2018
Евгений Кандаков
333
0
#спорт\n#скандалы\n#футбол\n#драка\n#Хорватия\n#Аргентина\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#штраф

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Сыр несуществующего производителя нашли в Удмуртии

13:27, 22 июня, 2018
7616

В Удмуртии два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки

7496
15:44, 19 июня, 2018

Жителей Удмуртии предупредили о сильных дождях

6489
14:34, 19 июня, 2018

Жители Культбазы единогласно проголосовали против застройки на улице Авангардной в Ижевске

4903
11:56, 21 июня, 2018

Более 8 тыс жителей Удмуртии стали жертвами клещей

4062
09:33, 19 июня, 2018

Археологи обнаружили в Сибири каменный саркофаг с мумией

15:21, 21 июня, 2018
8753

Владимир Путин может вновь обратиться к Федеральному собранию до конца 2018 года

3208
12:56, 20 июня, 2018

СМИ: актрису Анну Ардову госпитализировали в Москве

3060
18:00, 23 июня, 2018

Госдума приняла закон, защищающий дольщиков от недобросовестных строителей

2422
18:05, 21 июня, 2018

Ты просто космос, Стас: в Петербурге нарисовали граффити с тренером российской сборной Черчесовым

2174
09:30, 22 июня, 2018

Пас из космоса: в сети опубликовали забавный ролик с португальским футболистом Криштиану Роналду

14:35, 23 июня, 2018
7358

Кот-предсказатель и выдра-оракул предрекли российским футболистам вторую победу на ЧМ-2018

2424
13:27, 19 июня, 2018

В Алма-Ате поставили памятник Виктору Цою

2337
19:01, 21 июня, 2018

Страны ОПЕК+ решили поднять добычу нефти

2154
19:03, 22 июня, 2018

Футболист «Ливерпуля» Моххамед Салах стал почетным гражданином Чечни

2151
10:30, 23 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: роспуск депутатов и штрафы за парковку на газонах

Пляжный сезон в Ижевске

Удмуртия в минуту: плохая подготовка пляжей и сокращение площади посевов

25 июня, 2018