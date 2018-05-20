За золото чемпионата мира по хоккею будут бороться Швеция и Швейцария

Последний раз эти команды встречались в финале пять лет назад.

Копенгаген. Дания. Сборная Швейцарии вышла в финал чемпионата мира по хоккею, победив в полуфинале канадцев со счетом 3:2. Таким образом, в борьбе за золото швейцарцы встретятся с действующими чемпионами мира – командой Швеции, которая в полуфинале разгромила сборную США со счетом 6:0, пишет RT.

Швеция и Швейцария уже встречались в финале пять лет назад, на чемпионате мира 2013 года, проходившем в Стокгольме и Хельсинки. Тогда шведы обыграли швейцарцев со счетом 5:1.

Серебряные медали являются лучшим результатом в истории сборной Швейцарии, которая до того турнира лишь раз играла в финале - в 1935 году. Кроме того, восемь раз швейцарские хоккеисты завоевывали бронзовые награды. Шведы десять раз выигрывали золотые медали чемпионатов мира, девятнадцать раз - серебро, семнадцать раз – бронзу.

Финальная встреча начнется 20 мая в 20:15 мск, а перед этим в матче за бронзу сойдутся сборные США и Канады.