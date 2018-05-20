play
pause
  • $ 61.94 ↑
  • € 73.18 ↑

За золото чемпионата мира по хоккею будут бороться Швеция и Швейцария

12:02, 20 мая, 2018
Юлия Мокрушина
12:02, 20 мая, 2018
Юлия Мокрушина
252
0
#спорт\n#хоккей\n#чемпионат мира
Фото: rt-russian.livejournal.com
252
0

Последний раз эти команды встречались в финале пять лет назад.

Копенгаген. Дания. Сборная Швейцарии вышла в финал чемпионата мира по хоккею, победив в полуфинале канадцев со счетом 3:2. Таким образом, в борьбе за золото швейцарцы встретятся с действующими чемпионами мира – командой Швеции, которая в полуфинале разгромила сборную США со счетом 6:0, пишет RT.

Швеция и Швейцария уже встречались в финале пять лет назад, на чемпионате мира 2013 года, проходившем в Стокгольме и Хельсинки. Тогда шведы обыграли швейцарцев со счетом 5:1.

Серебряные медали являются лучшим результатом в истории сборной Швейцарии, которая до того турнира лишь раз играла в финале - в 1935 году. Кроме того, восемь раз швейцарские хоккеисты завоевывали бронзовые награды. Шведы десять раз выигрывали золотые медали чемпионатов мира, девятнадцать раз - серебро, семнадцать раз – бронзу.

Финальная встреча начнется 20 мая в 20:15 мск, а перед этим в матче за бронзу сойдутся сборные США и Канады.

12:02, 20 мая, 2018
Юлия Мокрушина
252
0
#спорт\n#хоккей\n#чемпионат мира

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске мужчина с ножом напал на полицейского: злоумышленника застрелили

21:32, 19 мая, 2018
12323

МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава

11985
15:15, 16 мая, 2018

Пожар и взрывы в Пугачево: что известно на текущий момент

8254
23:25, 16 мая, 2018

Чиновники администрации Ижевска приехали на работу на велосипеде

6615
11:17, 18 мая, 2018

Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о своих доходах

6514
15:55, 14 мая, 2018

Движение автомобилей через Крымский мост откроется 16 мая

18:48, 14 мая, 2018
3370

Стали известны самые популярные иномарки с пробегом в России

2680
12:35, 13 мая, 2018

Россия обыграла сборную Швейцарии на чемпионате мира по хоккею

2268
10:14, 13 мая, 2018

Полисы ОСАГО могут вновь подорожать с 31 августа

1961
16:31, 14 мая, 2018

Следственный комитет допросит немецкого журналиста Зеппельта по делу Родченкова

1935
19:39, 15 мая, 2018

Госдеп раскритиковал открытие Крымского моста

11:50, 16 мая, 2018
3242

CNBC сравнил гиперзвуковое оружие России, США и Китая

2290
15:16, 13 мая, 2018

Играющий с туристом леопард попал на видео в Ботсване

2065
12:50, 17 мая, 2018

Lamborghini папы Римского продали за 715 тыс долларов

2063
18:12, 13 мая, 2018

Лавров раскритиковал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим

1874
19:38, 14 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

18 мая, 2018

Жители бывшего военного городка в Пугачево возвращаются домой

17 мая, 2018

Кофемолка – выпуск 54: Александр Ермолаев в гостях у Энвиля Касимова

17 мая, 2018