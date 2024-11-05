Спортсмен из Удмуртии завоевал серебро молодёжного Чемпионата мира по шашкам

Анталия. Турция. Спортсмен из Малопургинского района Удмуртии завоевал серебро на молодёжном Чемпионате мира по шашкам (0+). Об этом сообщил глава района Александр Деев на своей странице «ВКонтакте».

С 1 по 10 ноября в Турции проходят молодёжный Чемпионат мира, Чемпионат мира среди ветеранов и Кубок мира — всего соревнования собрали 270 спортсменов из 17 стран.

Воспитанник шашечно-шахматного клуба «Олимп» Максим Волков занял второе место в быстрой программе по шашкам-64. Ещё одна участница соревнований из Малопургинского района Ульяна Иванова заняла седьмое место в молниеносных и быстрых шахматах.

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