СМИ: Армения опровергла информацию о смене спортивного гражданства фигуристки Евгении Медведевой

О том, что двукратная чемпионка мира может выступать под другим флагом, сообщалось 5 мая.

Ереван. Армения. Федерация фигурного катания Армении опровергла информацию о том, что российская фигуристка Евгения Медведева сменит спортивное гражданство. По словам президента организации Мелании Степанян, спортсменка не будет выступать в составе сборной страны, пишет РТ.

«Слухи о том, что Медведева будет выступать за Армению, не соответствуют действительности. Такой вариант даже не обсуждался», - отметила глава ФФКА.

Напомним, о том, что двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2018 может выступать под другим флагом, сообщалось 5 мая.

Тогда же ряд изданий писал, что Евгения Медведева прекратила сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе. Позднее наставник фигуристки прокомментировала ситуацию, рассказав, что подопечная не выходит с ней на связь.