СМИ: Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Евгении Медведевой

По словам тренера, двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2018 не выходит с ней на связь.

Москва. Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Этери Тутберидзе прокомментировала уход своей подопечной. Об этом она рассказала в интервью Первому каналу накануне.

По словам Тутберидзе, об уходе Медведевой она узнала из новостей. Помимо этого, двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2018 не выходит с ней на связь, не отвечая ни на сообщения, ни на звонки.

«Это должна быть просто вера в тренера, вера ежедневная в результат, а не какие-то условия. Расставание с Женей, если она выдвигает какие-то условия или не отвечает на смс, звонки, наверное, оно неизбежное», - отметила Этери Тутберидзе.

Напомним, информация о том, что Евгения Медведева, выигравшая на минувшей Олимпиаде две серебряные медали, прекратила сотрудничество со своим тренером, появилась 5 мая.

Тогда сообщалось, что российская фигуристка может сменить спортивное гражданство и начать работать с другим наставником. В частности, с канадским специалистом Брайаном Орсером.

Однако пока публикуемые в СМИ сообщения не подтвердили официально. Федерация фигурного катания России еще не сделала свое заявление, в котором должна подтвердить или опровергнуть уход Медведевой от Тутберидзе.