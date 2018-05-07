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СМИ: Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Евгении Медведевой

09:17, 07 мая, 2018
Александра Бобрович
09:17, 07 мая, 2018
Александра Бобрович
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#спорт\n#СМИ\n#тренер\n#фигурное катание\n#Евгения Медведева
Фото: vk.com/eteritutberidze
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По словам тренера, двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2018 не выходит с ней на связь.

Москва. Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Этери Тутберидзе прокомментировала уход своей подопечной. Об этом она рассказала в интервью Первому каналу накануне.  

По словам Тутберидзе, об уходе Медведевой она узнала из новостей. Помимо этого, двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2018 не выходит с ней на связь, не отвечая ни на сообщения, ни на звонки.  

«Это должна быть просто вера в тренера, вера ежедневная в результат, а не какие-то условия. Расставание с Женей, если она выдвигает какие-то условия или не отвечает на смс, звонки, наверное, оно неизбежное», - отметила Этери Тутберидзе.  

Напомним, информация о том, что Евгения Медведева, выигравшая на минувшей Олимпиаде две серебряные медали, прекратила сотрудничество со своим тренером, появилась 5 мая.  

Тогда сообщалось, что российская фигуристка может сменить спортивное гражданство и начать работать с другим наставником. В частности, с канадским специалистом Брайаном Орсером.  

Однако пока публикуемые в СМИ сообщения не подтвердили официально. Федерация фигурного катания России еще не сделала свое заявление, в котором должна подтвердить или опровергнуть уход Медведевой от Тутберидзе.

09:17, 07 мая, 2018
Александра Бобрович
889
0
#спорт\n#СМИ\n#тренер\n#фигурное катание\n#Евгения Медведева

 

 

 


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