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Российская фигуристка Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство

20:00, 05 мая, 2018
Анна Торхова
20:00, 05 мая, 2018
Анна Торхова
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#Олимпиада\n#тренер\n#фигурное катание\n#Евгения Медведева
Фото: vk.com/evgeniaarmanovnamedvedeva
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Ранее спортсменка прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе.

Москва. Фигуристка из России Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство. Не исключено, что спортсменка начнет выступать за сборную Армении, пишет НТВ.

Как отмечает телеканал со ссылкой на «Весь спорт», на этот шаг Медведева может пойти для того, чтобы дольше выступать, учитывая большую конкуренцию в российском фигурном катании.

Кроме того, теперь спортсменка будет тренироваться под руководством канадского тренера Брайана Орсера. Фигуристка может переехать в Канаду уже летом.

Напомним, ранее стало известно, что серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева ушла от своего наставника Этери Тутберидзе, с которой тренировалась с 2007 года.

20:00, 05 мая, 2018
Анна Торхова
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#Олимпиада\n#тренер\n#фигурное катание\n#Евгения Медведева

 

 

 


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