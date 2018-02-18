Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил представитель оргкомитета Сон Пэк Ю.

Пхёнчхан. Южная Корея. Оргкомитет Олимипиады проверит информацию о продаже собачатины рядом со спортивными объектами. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал представитель оргкомитета Сон Пэк Ю, сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

«Вопрос, который был поднят в прессе, мы возьмём на карандаш. Мы уже начали проверку по вопросу продажи собачьего мяса около олимпийских объектов, но пока таких случаев мы не выявили», — приводит слова представителя оргкомитета издание.

Сон Пэк Ю, что многие корейцы держат собак в качестве домашних животных.

«Ситуация с собачьим мясом — это уже отмирающая традиция», — добавил Пэк Ю.

Ранее сообщалось, что число заразившихся норовирусом на Олимпиаде в Пхёнчхане возросло до 275.