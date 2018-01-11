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      В WADA назвали «устаревшими» обвинения хакеров из группы Fancy Bear, а их самих - преступниками

      14:55, 11 января, 2018
      Аграфена Костромская
      14:55, 11 января, 2018
      Аграфена Костромская
      338
      0
      #спорт\n#скандалы\n#хакеры\n#МОК\n#допинг
      Фото: pixabay.com
      338
      0

      Кибервзломщики опубликовали переписку, указывающую на связи комиссии Макларена с ФБР.  

      Монреаль. Канада. Всемирное антидопинговое агентство отреагировало на обвинения Fancy Bear. В среду, 10 января, хакеры из этой группировки заявили, что WADA планирует стать главным получателем взяток в спортивном мире, а членов комиссии Макларена обвинили в связях с ФБР. 

      Как заявила РБК менеджер по связям с общественностью и коммуникациям WADA Мэгги Дюран, опубликованные документы «устарели», а Fancy Bear — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и ее партнеров.   

      В свою очередь, в Международном Олимпийском комитете отказались обсуждать вопрос о достоверности сведений, опубликованных хакерами. В пресс-службе МОК ответили, что не комментируют утечку документов. 

      Хакеры заявили, что завладели внутренней перепиской руководителей МОК, а также их письмами в адрес Олимпийского комитета США и WADA, в том числе руководителю независимой комиссии антидопингового агентства Ричарду Макларену. По мнению Fancy Bear, эти документы указывают на то, что некоторые члены комиссии связаны с ФБР, а истинной целью допингового расследования в отношении России было стремление получить «доступ к многомиллионным средствам и взяткам, которые составляют неотъемлемую часть спортивного мира».   

      Ранее, в сентябре 2016 года, группа Fancy Bear взломала антидопинговую базу WADA. Из нее стало известно, что ведущие спортсмены США, в том числе теннисистки Серена и Винус Уильямс, с разрешения агентства легально употребляли запрещенные для других атлетов препараты.

      14:55, 11 января, 2018
      Аграфена Костромская
      338
      0
      #спорт\n#скандалы\n#хакеры\n#МОК\n#допинг

       

       

       

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