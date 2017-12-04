ВАДА признало подлинными данные Родченкова о системе допинга в российском спорте

Это заявление ставит под вопрос участие национальной команды на Играх в Южной Корее.

Монреаль. Канада. Всемирное антидопинговое агентство признало данные о системе допинга в России, переданные бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, подлинными.

Как пишет Интерфакс, о такой позиции ВАДА рассказал главный следователь организации Гюнтер Юнгер. «Мы завершили расследование и можем подтвердить подлинность баз данных. <…> Похоже, ее содержимое подтверждает утверждения Родченкова о том, что в течение нескольких лет - с 2012 по 2015 годы - в России принимались меры для защиты спортсменов, якобы принимавших допинг» - сообщил он.

Отмечается, что пока эксперты Всемирного антидопингового агентства продолжают проводить расследование и не пришли к единому мнению. Однако такое заявление ставит под вопрос участие российских спортсменов на Олимпийских Играх в Южной Корее.

Напомним, ранее ВАДА не восстановило в правах Российское антидопинговое агентство. Всемирная организация считает, что российская сторона не выполнила условия восстановления своего статуса.