ВАДА не восстановило в правах Российское антидопинговое агентство

Всемирная организация считает, что российская сторона не выполнила условия восстановления своего статуса.

Сеул. Корея. Всемирное антидопинговое агентство приняло решение не восстанавливать права РУСАДА. Об этом сообщил глава комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тэйлор, пишет Р-спорт.

По информации СМИ, в корейской столице прошло заседание Совета учредителей организации. В составе российской делегации в нем приняли участие министр спорта Павел Колобков и президент Олимпийского комитета Александр Жуков.

Оба чиновника выступили с докладом, в котором подчеркнули, что Россия выполнила все условия дорожной карты по восстановлению статуса РУСАДА. В том числе провела тестирование на допинг спортсменов в международных организациях. Согласно результатам лишь 0,4% проб оказались положительными.

Однако Совет учредителей ВАДА поддержал позицию Джонатана Тэйлора. Во время своего выступления глава комитета по соответствию рекомендовал не восстанавливать Российское антидопинговое агентство в правах. Так как считает, что российская сторона не выполнила основные условия дорожной карты: не признала скандальный доклад Ричарда Макларена и не решила вопрос с допуском допинг-офицеров в закрытые города, где живут спортсмены.

Комментируя решения всемирной организации, Александр Жуков выразил надежду, что «чистые» российские спортсмены все-таки смогут поехать на Олимпиаду-2018 года. При этом глава Олимпийского комитета подчеркнул, пишет Интерфакс, что на этот раз ВАДА не обращалась в МОК с просьбой запретить российской сборной участвовать в Играх.