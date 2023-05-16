Маск обвинил Сороса в человеконенавистничестве

Нью-Йорк. США. Бизнесмен Илон Маск заподозрил финансиста Джорджа Сороса в антигуманных намерениях. Об этом пишет «Российская газета».

«Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество», – приводит издание выдержки из поста Маска в социальной сети.

Также владелец компаний Tesla и SpaceX заявил, что сеть фондов Сороса «создана не с благими намерениями».

14 мая 92-летний Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти от сердечного приступа. В тот же день стало известно, что он вывел свои деньги из акций компании Tesla Илона Маска, приобретенных со второго квартала 2022 года. Напомним, Сорос является учредителем ряда фондов, занимающихся в том числе финансированием «цветных революций». Некоторые из его организаций запрещены в России. Также Сорос поддерживал акции в США против Дональда Трампа.