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Маск обвинил Сороса в человеконенавистничестве

15:27, 16 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Маск обвинил Сороса в человеконенавистничестве
15:27, 16 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
43
0
#соцсети\n#критика\n#скандал\n#общечеловеческие ценности\n#цивилизация\n#Илон Маск
Фото: pixabay.com
43
0

Днем ранее 92-летний американский финансист опроверг слухи о своей смерти.

Нью-Йорк. США. Бизнесмен Илон Маск заподозрил финансиста Джорджа Сороса в антигуманных намерениях. Об этом пишет «Российская газета».

«Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество», – приводит издание выдержки из поста Маска в социальной сети.

Также владелец компаний Tesla и SpaceX заявил, что сеть фондов Сороса «создана не с благими намерениями».

14 мая 92-летний Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти от сердечного приступа. В тот же день стало известно, что он вывел свои деньги из акций компании Tesla Илона Маска, приобретенных со второго квартала 2022 года. Напомним, Сорос является учредителем ряда фондов, занимающихся в том числе финансированием «цветных революций». Некоторые из его организаций запрещены в России. Также Сорос поддерживал акции в США против Дональда Трампа.

15:27, 16 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
43
0
#соцсети\n#критика\n#скандал\n#общечеловеческие ценности\n#цивилизация\n#Илон Маск