После выступления Макрона во Франции с новой силой вспыхнули беспорядки

Париж. Франция. Телеобращение президента Франции Эммануэля Макрона вызвало новую волну протестов против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Глава государства заявил, что пенсионная реформа вступит в силу уже этой осенью. Граждане ответили на это массовыми акциями протеста. На улицах французских городов прошли многотысячные марши недовольных с кастрюлями и сковородками. В Париже состоялись также факельные шествия. Их участники строили баррикады, поджигали мусорные баки, громили витрины и дрались с полицией.

А в Лионе возмущенные жители стреляли в полицейских пиротехническими изделиями и подожгли здание МВД. Для разгона протестующих применили слезоточивый газ.

Напомним, власти Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Реформа привела к массовым демонстрациям, забастовкам, митингам и беспорядкам.