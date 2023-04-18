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После выступления Макрона во Франции с новой силой вспыхнули беспорядки

10:13, 18 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
После выступления Макрона во Франции с новой силой вспыхнули беспорядки
10:13, 18 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
84
0
#Франция\n#акции протеста\n#пенсии\n#возраст\n#законы\n#полиция\n#беспорядки
Фото: pxhere.com
84
0

Недовольные пенсионной реформой граждане дерутся с полицией и жгут участки.

Париж. Франция. Телеобращение президента Франции Эммануэля Макрона вызвало новую волну протестов против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Глава государства заявил, что пенсионная реформа вступит в силу уже этой осенью. Граждане ответили на это массовыми акциями протеста. На улицах французских городов прошли многотысячные марши недовольных с кастрюлями и сковородками. В Париже состоялись также факельные шествия. Их участники строили баррикады, поджигали мусорные баки, громили витрины и дрались с полицией.

А в Лионе возмущенные жители стреляли в полицейских пиротехническими изделиями и подожгли здание МВД. Для разгона протестующих применили слезоточивый газ.

Напомним, власти Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Реформа привела к массовым демонстрациям, забастовкам, митингам и беспорядкам.

10:13, 18 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
84
0
#Франция\n#акции протеста\n#пенсии\n#возраст\n#законы\n#полиция\n#беспорядки