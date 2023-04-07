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Папа римский призвал к пасхальному перемирию на Украине

16:46, 07 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Папа римский призвал к пасхальному перемирию на Украине
16:46, 07 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
29
0
#Ватикан\n#Украина\n#Россия\n#СВО\n#спецоперация\n#религия\n#общество\n#церковь\n#Пасха\n#папа Римский
Фото: flickr.com
29
0

По замыслу Франциска, оно должно продлиться 2 недели.

Ватикан. Перемирие на Украине по случаю Пасхи предложил установить папа римский Франциск. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на ТАСС.

По мнению понтифика, оно должно продлиться 2 недели, чтобы охватить период празднования и у православных, и у католиков. Перемирие должно наступить с воскресенья, 9 апреля.

По католическому календарю Пасха наступит 9 апреля, по православному — неделей позже. Напомним, в этом году российские военные уже объявляли перемирие на православное Рождество. Однако украинская сторона на эту инициативу не отреагировала.

16:46, 07 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
29
0
#Ватикан\n#Украина\n#Россия\n#СВО\n#спецоперация\n#религия\n#общество\n#церковь\n#Пасха\n#папа Римский