Папа римский призвал к пасхальному перемирию на Украине

Ватикан. Перемирие на Украине по случаю Пасхи предложил установить папа римский Франциск. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на ТАСС.

По мнению понтифика, оно должно продлиться 2 недели, чтобы охватить период празднования и у православных, и у католиков. Перемирие должно наступить с воскресенья, 9 апреля.

По католическому календарю Пасха наступит 9 апреля, по православному — неделей позже. Напомним, в этом году российские военные уже объявляли перемирие на православное Рождество. Однако украинская сторона на эту инициативу не отреагировала.