Лондон. Великобритания. Amnesty International раскритиковала Киев за нарушения международного гуманитарного права при ведении боевых действий. Об этом говорится в докладе правозащитной организации, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

В частности, представители Amnesty International выявили систематические случаи расположения украинских военных и их техники в школах и больницах. Такая практика подвергает риску гражданское население и является нарушением законов ведения войны, заявил генсек организации Аньес Каламар

Как отмечается в отчете Amnesty International, части ВСУ размещались в 22 из 29 школ, которые посетили правозащитники. В Одессе же украинские военные и вовсе устанавливали бронетехнику в густонаселенных городских районах, а здание университета в Бахмуте они превратили в свою военную базу.

Ранее о подобной практике ВСУ и нацбатов не раз заявляли в Минобороны России.

Отметим, активисты и руководство Amnesty International до сих пор не были замечены в симпатиях к России и ее руководству.