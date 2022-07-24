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В Центре финансовой грамотности рассказали, каких людей реже атакуют мошенники

14:20, 24 июля, 2022
Екатерина Сентемова
В Центре финансовой грамотности рассказали, каких людей реже атакуют мошенники
14:20, 24 июля, 2022
Екатерина Сентемова
42
0
#Россия\n#Москва\n#мошенники\n#телефонный звонок\n#люди\n#поведение
Фото: twenty20.com
42
0

Злоумышленники не любят, когда им грубят и отвечают односложно.

Москва. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, каких людей реже всего атакуют мошенники. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА «Новости».

По словам Ольги Дайнеко, злоумышленники не связываются с теми, кто общается односложно, грубит, троллит, не идет на контакт и ведет себя нарочито асоциально. Тем, кто не хочет грубить собеседнику, эксперт посоветовала просто прервать разговор и заблокировать абонента.

Также специалист напомнила о том, что с посторонними людьми не стоит делиться личным и рассказывать о себе.

14:20, 24 июля, 2022
Екатерина Сентемова
42
0
#Россия\n#Москва\n#мошенники\n#телефонный звонок\n#люди\n#поведение