В Центре финансовой грамотности рассказали, каких людей реже атакуют мошенники

Москва. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, каких людей реже всего атакуют мошенники. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА «Новости».

По словам Ольги Дайнеко, злоумышленники не связываются с теми, кто общается односложно, грубит, троллит, не идет на контакт и ведет себя нарочито асоциально. Тем, кто не хочет грубить собеседнику, эксперт посоветовала просто прервать разговор и заблокировать абонента.

Также специалист напомнила о том, что с посторонними людьми не стоит делиться личным и рассказывать о себе.