Байден напомнил принцу Саудовской Аравии об убийстве журналиста

Джидда. Саудовская Аравия. Президент США Джо Байден продолжает считать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи. Он напомнил ему об этом при встрече во время визита в королевство, пишут «Известия» со ссылкой на NBC News.

«Он [принц], по сути, сказал, что лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был», — приводит агентство слова Байдена на пресс-конференции в Джидде после его переговоров с наследником престола.

Также американский президент заявил, что не жалеет о своих прежних намерениях сделать Саудовскую Аравию «страной-изгоем» в связи с расправой над журналистом.

Посещение Саудовской Аравии было одним из ключевых пунктов в турне Джо Байдена по странам Ближнего Востока, во время которого он рассчитывал создать в регионе антироссийскую коалицию.

Проживавший в США журналист Джамаль Хашкаджи (в других написаниях – Хашукджи, Хашогги), критиковавший политику властей Саудовской Аравии, пропал 2 октября 2018 года после посещения посольства королевства в Стамбуле. Туда он явился для оформления документов. Позднее расчлененное тело журналиста нашли в колодце на территории дипмиссии.