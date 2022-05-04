Вышедшие на митинг жители Еревана перекрыли Киевский мост

Ереван. Армения. В Ереване 4 мая во время митинга с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна оппозиционеры перекрыли грузовыми машинами Киевский мост. Об этом сообщают «Известия».

Также активисты препятствуют движению по мосту на улице Касьяна.

На месте работают специальные подразделения полиции «Красные береты», которые пытаются открыть движение для машин. По определенным данным, в полицию утром были доставлены 7 человек.

Информагентство News.am сообщило, что 3 мая вице-спикер парламента страны, член партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян призвал жителей города выходить на митинги 4 мая с 12:00 до 14:00 и закрывать дороги и улицы.

Подобные антиправительственные акции, шествия и митинги в Ереване проходят каждый день с 17 апреля. Таким образом люди показывают свое несогласие с позицией Пашиняна. Политик видит необходимость «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.