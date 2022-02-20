Королева Великобритании Елизавета II заболела коронавирусом

Лондон. Великобритания. Текст королевы Великобритании Елизаветы II на коронавирус оказался положительным. Об этом сообщают «Известия».

В Букингемском дворце отметили, что Её Величество переносит болезнь в лёгкой форме с симптомами простуды. Елизавета II рассчитывает продолжить небольшие обязанности в Виндзоре на следующей неделе.

Королеве будет оказана вся необходимая помощь.

Отметим, что по сообщению издания Daily Mail 16 февраля Елизавета II рассказала, что ей тяжело ходить. Неделю назад Её Величество контактировала со своим больным коронавирусом сыном — принцем Чарльзом.