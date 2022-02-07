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Бунтующие дальнобойщики вынудили власти Канады ввести особый режим в столице

12:23, 07 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Бунтующие дальнобойщики вынудили власти Канады ввести особый режим в столице
12:23, 07 февраля, 2022
Евгений Кандаков
173
0
#акции протеста\n#коронавирус\n#ограничения\n#карантин\n#водители\n#Канада
Фото: pixabay.com
173
0

Водители недовольны требованием проходить длительный карантин после возвращения из США.

Оттава. Канада. В Оттаве из-за акций водителей-дальнобойщиков ввели режим чрезвычайного положения. Об этом объявил мэр столицы Канады Джим Уотсон, пишет «Интерфакс» со ссылкой на CTV.

Градоначальник сослался на необходимость обеспечить безопасность горожан. Также он призвал о помощи со стороны других властных структур страны.

Протесты вспыхнули в конце января из-за требования для невакцинированных водителей проходить карантин по возвращении в Канаду из США. В центр Оттавы на своих грузовиках приехали несколько тысяч несогласных с этой мерой.

Отмечается, что в основном акция проходит без выраженных нарушений закона и беспорядков, отмечались лишь единичные факты сопротивления полиции. Однако участники периодически включают звуковые сигналы, что нарушает покой жителей канадской столицы.

Добавим, из 120 тыс. канадских дальнобойщиков от COVID-19 привились примерно 90%.

12:23, 07 февраля, 2022
Евгений Кандаков
173
0
#акции протеста\n#коронавирус\n#ограничения\n#карантин\n#водители\n#Канада