Бунтующие дальнобойщики вынудили власти Канады ввести особый режим в столице

Оттава. Канада. В Оттаве из-за акций водителей-дальнобойщиков ввели режим чрезвычайного положения. Об этом объявил мэр столицы Канады Джим Уотсон, пишет «Интерфакс» со ссылкой на CTV.

Градоначальник сослался на необходимость обеспечить безопасность горожан. Также он призвал о помощи со стороны других властных структур страны.

Протесты вспыхнули в конце января из-за требования для невакцинированных водителей проходить карантин по возвращении в Канаду из США. В центр Оттавы на своих грузовиках приехали несколько тысяч несогласных с этой мерой.

Отмечается, что в основном акция проходит без выраженных нарушений закона и беспорядков, отмечались лишь единичные факты сопротивления полиции. Однако участники периодически включают звуковые сигналы, что нарушает покой жителей канадской столицы.

Добавим, из 120 тыс. канадских дальнобойщиков от COVID-19 привились примерно 90%.