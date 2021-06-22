Путин в статье напомнил немцам о возможности мирного сосуществования России и Запада

Президент России предложил строить единое экономическое пространство из ЕС и ЕврАзЭС.



Берлин. Германия. В популярной немецкой газете Zeit опубликовали статью президента России Владимира Путина. Она называется «Быть открытыми, несмотря не прошлое» и рассказывает о том, какие уроки следует извлечь Западу 22 июня 2021 года - в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Кремля.

В материале российский лидер напомнил, что проигранная война заставила немцев отвергнуть нацистскую идеологию и отказаться от агрессивных планов. Распад Советского Союза и окончание холодной войны подарили россиянам и европейцам надежду о создании единого экономического и культурного пространства от Лиссабона до Владивостока.

Москва до начала 2000-х годов стремилась строить Большую Европу, но натолкнулась на противодействие. Началось расширение реликта холодной войны - Североатлантического альянса, созданного для противостояния с Советским Союзом.

«Именно движение блока на восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединённой Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе. О дававшихся тогда на словах обещаниях, о том, что «это не направлено против вас», что «границы блока к вам приближаться не будут» – поспешили быстро забыть. А прецедент был создан», - говорится в статье Путина.

Президент России напомнил, что с 1999 года последовало 5 волн расширения НАТО. В него приняли 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза. Такая политика коллективного Запада разрушило мечту о континенте без разделительных линий, отметил Путин.

При этом многие страны ставили фактически перед ультиматумом - либо быть с коллективным Западом, либо с Россией. Наиболее трагично такой подход повлиял на события 2014 года на Украине. Европа продолжала требовать от Киева полного разрыва с Москвой даже после того, как действующий президент Янукович принял все требования оппозиции.

«Зачем США организовали переворот, а страны Европы - безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из её состава?» - задает Путин риторический вопрос в статье.

Далее российский лидер констатирует, что современная система европейской безопасности сильно деградировала. Надвигается новая гонка вооружений, отвергнуты попытки кооперации, которая помогла бы Западу и России быстрее справиться с пандемией и вызванным ей экономическим кризисом.

«Почему так происходит? И главное, какие выводы мы обязаны сделать вместе? О каких уроках истории вспомнить? Думаю, прежде всего о том, что вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию», - пишет Путин в своей статье.

В конце материала президент России подытожил, что наша страна остается открытой к взаимодействию и готова строить единое пространство сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана. По его мнению, оно могло бы включить бы в себя как ЕС, так и Евразийский экономический союз.