В Латвии полностью отказываются от телевещания на русском языке

Президент страны Эгилс Левитс назвал русский язык пережитком оккупации.

Рига. Латвия. В Латвии полностью изымают программы на русском языке из сетки вещания государственных телеканалов. Русскоязычный контент для жителей страны будет доступен только в Сети, сообщает «РЕН ТВ».

Новости на русском языке на латвийском общественном телевидении LTV7 выходили на протяжении последних 30 лет. Ежедневно программы смотрели до 40 тысяч человек. С переводом вещания в Интернет программы потеряют большую часть своей аудитории, считает главный редактор «Русского вещания» Екатерина Сафронова.

Власти Латвии продолжают жесткую политику по искоренению русского языка, который считают родным многие жители страны. 17 июня глава республики Эгилс Левитс назвал русский пережитком оккупации и заявил, что его вскоре вытеснит английский.

До этого латвийский национальный совет по электронным СМИ запретил вещание 7 российских телеканалов, принадлежащих компании RT. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот шаг очередной попыткой «зачистить информационное пространство» и добавила, что в Латвии 40% жителей предпочитают получать информацию на русском языке.