На улицах не было празднующих толп, а кое-где и фейерверков.

США. Жителям разных стран мира пришлось отказаться от новогодних традиций из-за пандемии. Как пишет «Взгляд», на улицах не было празднующих толп, а кое-где и фейерверков.

Так, например, без зрителей прошел традиционный спуск хрустального шара в Нью-Йорке. Это действо знаменует наступление нового года. Традиции – уже более века. Обычно церемония привлекала около 1 млн местных жителей туристов, но в этом году лично спуск шара увидели всего несколько десятков человек – «героев 2020 года». В их число вошли медики, работники чрезвычайных служб, артисты, активисты и ученые, а также члены их семей, отмечает издание со ссылкой на ТАСС.

Жители Германии окрестили Новый год «ненормальным». В Берлине он прошел без праздничных вечеринок и традиционного красочного фейерверка у Бранденбургских ворот. Новогодний концерт там прошел без зрителей. Ограничения в стране ввели даже для домашних вечеринок: в домах и квартирах можно было встречаться представителям максимум двух домохозяйств и не более пяти человек.

Новогоднюю речь лидера страны Ким Чен Ына не услышали жители Северной Кореи. Руководитель страны ограничился написанным от руки письмом.

Напомним, ранее королевская семья Великобритании отказалась от традиционной рождественской встречи в замке Сандрингем, нарушив многолетнюю традицию. Королева Елизавета II отказалась и от другой традиции – личной раздачи подарков сотрудникам дворца.