Тегеран подтвердил готовность выплатить компенсации Киеву за сбитый украинский «Боинг»

Самолет был уничтожен по ошибке возле аэропорта имени Хомейни.



Тегеран. Иран. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о согласии своей страны выплатить компенсации Украине за сбитый авиалайнер. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство IRNA.

Мусави также указал на наличие сложных технических и юридических аспектов. В частности, он напомнил, на борту «Боинга» находились не только украинцы, но и иранские граждане. По словам представителя иранского МИД, переговоры продолжаются.

О начале переговоров по вопросу выплаты компенсаций сообщил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он пообещал родственникам погибших, что возмещение будет максимальным.

8 января 2020 года вылетевший из Тегерана в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в районе аэропорта имени Имама Хомейни. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины, 82 иранца, 63 канадца, 10 шведов, 4 афганца, 3 немца и столько же англичан. 11 января иранские власти признали, что самолет был сбит по ошибке военными.