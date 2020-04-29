Новорожденным таджикам запретили давать русифицированные фамилии

А в отчествах больше не будут употреблять славянские суффиксы.



Душанбе. Таджикистан. Нижняя палата парламента Таджикистана внесла поправки в закон «О государственной регистрации актов гражданского состояния». Как сообщает Sputnik, документом исключается использование славянских суффиксов при регистрации имен новорожденных в фамилиях и отчествах.

Это значит, что в фамилиях исчезнут концовки на -ов, -ова, -ев, -ева, а в отчествах - суффиксы -ович, -овна, -евич, -евна.

Новые правила будут применять только к тем детям, которые появятся на свет после введения поправок в действие. Те, кто родился раньше, останутся с прежними данными в паспорте.

В правительстве бывшей советской республики объяснили, что цель вводимых изменений - возрождение национальных имен. Вместо русских суффиксов в фамилиях и отчествах предложено использовать таджикские.

При этом представителям других национальных меньшинств Таджикистана разрешено самим выбирать, как будут заканчиваться фамилии и отчества их детей.