Страна будет делать ставку на внутренний туризм.

Рим. Италия. Италия не станет открывать границы для туристов до конца года. Об этом пишет РГ со ссылкой на слова министра культуры и туризма страны Дарио Франческини.

Туристического сезона с участием иностранцев на Апеннинах, скорее всего, не будет. Страна планирует делать ставку на внутренний туризм. Так, многие культурные объекты надеются открыть двери для посетителей уже в мае.

Напомним, Италия стала одной из главных жертв новой коронавирусной инфекции.