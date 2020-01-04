В Microsoft сообщили о прекращении поддержки Windows 7

Силы компании будут сосредоточены на доработке Windows 10.

США. Компания Microsoft c 14 января 2020 года прекратит поддержку операционной системы (ОС) Windows 7. Об этом сообщают «Известия».

«Семёрку» разработали более 10 лет назад, когда уровень киберугроз совершенно другой. В Microsoft предупредили о том, что пользователи, которые не поменяют устаревшую ОС, могут подвергнуться атакам со стороны киберпреступников.

По данным компании Net Applications на март 2019 года Windows 7 установлена примерно на 40% компьютеров по всему миру. В Microsoft сосредоточатся на доработке и актуализации Windows 10.